Chile activa los protocolos de emergencia ante un incendio registrado en Valparaíso

Actualizada 03/01/2017 a las 08:40

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ha anunciado este lunes la activación de los protocolos de emergencia pertinentes ante un importante incendio registrado en la comuna de Valparaíso, en el litoral central del país, que ha dejado afectadas por el momento más de 100 viviendas, un quinto del total.



"Los protocolos de emergencia se encuentran activados en el incendio que afecta a la comuna de Valparaíso. Mi solidaridad con las personas afectadas", ha escrito la mandataria a través de su cuenta oficial de la red social Twitter.



El fuego ha obligado a la evacuación de cerca de 400 personas y ha movilizado a cerca de 50 unidades de Bomberos, según ha informado el diario 'La Tercera'.



Las primeras investigaciones apuntan a que el fuego se inició pasadas las 15.00 horas en un club de pesca y caza ubicado en Laguna Verde, en el sur de la región, expandiéndose a gran velocidad por Puertas Negras, en Playa Ancha, y Montedónico.



En torno a las 20.00 horas, había al menos 19 heridos leves, 16 de ellos con problemas respiratorios, según la información ofrecida por el subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy.



Por su parte, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, ha señalado que las autoridades locales se han reunido con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) en el sector del siniestro, donde "se están coordinando todas las acciones con la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (ONEMI), las Fuerzas Armadas y los Bomberos para enfrentar el incendio".



El incendio forestal ha provocado el cierre de varias vías de la comuna, así como el corte del suministro eléctrico, por el que se han visto afectados más de 47.000 personas, según las cifras de la ONEMI. Los afectados se encuentran, principalmente, en Valparaíso, Casablanca y Algarrobo.



La Intendencia regional mantiene en la zona la alerta roja, decretada este mismo lunes.



Sharp ha indicado que a causa del incendio se ha habilitado el polideportivo de Playa Ancha para albergar a todos los afectados. El alcalde ha confirmado que el incendio está "controlado" y que los bomberos ya están "en proceso de extinción" del fuego.



PRIMERO, ACABAR CON EL FUEGO



En la última reunión con el COE, Aleuy se ha encontrado con la ministra de Vivienda, Paulina Saball, y ambos han destacado que lo primero que se debe hacer es acabar con la situación de peligro y evitar que el fuego se extienda, así como albergar a los desplazados.



Este martes, las autoridades realizarán un recuento completo del área afectada, labor que desarrollarán efectivos del Municipio de Valparaíso, de la Alcaldía y de los Ministerios de Vivienda y Desarrollo Social.



"La idea es que una vez que tengamos una evaluación del área afectada de lo que este incendio ha provocado en las viviendas y en las familias entonces podremos anunciar las acciones que vamos a tomar, ya sea en el proceso de reponer viviendas, reparar o relocalizar en los casos que sean necesarios", ha señalado Saball, según declaraciones recogidas por 'El Mercurio'.



Sin embargo, ha insistido en que "las energías" ahora están puestas en "pasar esta etapa de emergencia y albergar a las familias".



Asimismo, ha advertido de que el país se enfrenta a otras emergencias --se han registrado incendios en otros puntos del país-- y que aún se está trabajando en la reconstrucción de la zona, que en 2014 se vio afectada por otro potente incendio que dejó más de 12.500 damnificados, 15 muertos y cerca de 3.000 viviendas destrozadas.



"No solamente hemos reconstruido el área afectada sino que lo que hemos hecho con medidas mucho más fuertes de seguridad. Ya sabemos que en Valparaíso se están haciendo ocupaciones en áreas que están construidas en quebradas, muchas veces las viviendas son irregulares y no tienen las medidas de seguridad", ha advertido.



En este contexto, ha hecho un llamamiento para que los residentes no ocupen "áreas peligrosas" ni se instalen en "territorios irregulares".



"Lo hemos dicho persistentemente cuando ocurren estas desgracias y tendremos que trabajar mancomunadamente en prevenir, advertir y que con el proceso de reconstrucción aumenten las medidas de seguridad", ha concluido.