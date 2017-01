Hallan muerta a una mujer de 40 años en su casa de Telde

01/01/2017 a las 06:00

El cadáver de una mujer de 40 años que presentaba signos de violencia ha sido encontrado este sábado en su domicilio de Telde (Gran Canaria), un caso donde no se descarta un episodio de violencia machista, según han confirmado fuentes del Ayuntamiento de la localidad.



Amigos de la víctima que acudieron a buscar a la fallecida al no tener noticias suyas fueron quienes descubrieron su cuerpo en su casa de la zona de La Higuera Canaria de Telde y alertaron de lo ocurrido, han precisado dichas fuentes, que han subrayado que se ha constatado que la muerte de la mujer no fue natural. Las fuentes sí han aclarado, en todo caso, que de la investigación de lo ocurrido se ha hecho cargo la Policía Nacional.



La Jefatura Superior de Canarias no se ha ofrecido información alguna sobre el caso debido a que, según ha argumentado un portavoz de la misma consultado por Efe, se ha decretado el secreto de sumario en relación a las diligencias instruidas al respecto.



Según el periódico local Canarias7, hay un hombre arrestado como presunto autor del homicidio, que era su pareja o expareja. Este rotativo, que subraya que la mujer "al parecer, llevaba varios días fallecida" cuando la encontraron, apunta a la hipótesis de que su fallecimiento podría ser un caso de violencia machista.