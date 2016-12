Al menos 80 heridos por una estampida en un festival de música en Australia

Actualizada 31/12/2016 a las 10:15

Al menos 80 personas resultaron heridas en una estampida de gente que se produjo anoche en un festival de música en la ciudad australiana de Lorne, situada a 110 kilómetros al suroeste de Melbourne. De los 80 heridos, 36 fueron ingresados en centros hospitalarios y los médicos determinaron que 19 tenían heridas de gravedad, informó hoy la emisora pública ABC.



La estampida ocurrió sobre las once de la noche del viernes cuando en un recinto abarrotado de gente un grupo numeroso intentó marchase para cambiar de escenario, algunos se cayeron, surgió el caos y estalló el pánico. "Pensé que iba a morir (...) Había gente allí, inconsciente, sin moverse, pensé que las personas a mi alrededor estaban muertas", declaró a los medios locales la australiana Olivia Jones, de 19 años.



Jones dijo que se produjo un efecto dominó entre la multitud y que las salidas eran estrechas, lo que favoreció el apelotonamiento de gente. La joven indicó que en un momento determinado se encontró atrapada con las piernas aplastadas, pensó que se le habían roto porque no podía sentirlas, le faltaba el aire y finalmente se desmayó.



Otros testigos hablan de gente que lloraba y gritaba atrapada entre una multitud de personas que no se movían. "Necesitamos investigar qué ha pasado y cómo ha pasado", dijo el ministro de Servicios de Urgencia del estado de Victoria, Jamer Merlino. El Festival Falls Music & Arts se celebra todos los años en varios lugares de Australia (Lorne, Marion Bay, Byron Bay y Fremantle) para despedir el Año Viejo y recibir el nuevo.