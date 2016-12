Denuncian con un vídeo las palizas a vacas y terneros en una granja inglesa

Actualizada 29/12/2016 a las 12:52

La organización Igualdad Animal ha denunciado ante la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) los puñetazos y patadas que algunos trabajadores de una granja en Somerset (Inglaterra) propinan a las vacas y a los terneros, algunos de ellos recién nacidos.



La denuncia va acompañada de un vídeo en el que se muestran las agresiones y se ve cómo un trabajador ata a una vaca y comienza a golpearla para que se quede quieta, mientras el animal trata de moverse. Acto seguido, se dirige a la cría y la separa en una jaula junto con otros terneros donde empieza a propinarle patadas hasta que levanta, para después ir hacia el siguiente animal, golpearlo y lanzarlo contra el suelo.



No es uno sino varios los trabajadores que aparecen en los vídeos, obtenidos con cámara oculta, de la organización, y en uno de ellos se ve cómo dos de los jornaleros comienzan a dar patadas a una vaca para que se levante con las patas traseras encadenadas. De hecho, en uno de los vídeos en que se ve al animal más de cerca, se aprecia cómo el animal es incapaz de apoyar una de las patas sobre el suelo y camina cojeando.



"Es uno de los casos de abuso hacia animales más crueles que hemos documentado en Inglaterra", asegura la directora de Igualdad Animal en Inglaterra, Toni Shephard.



La organización de defensa de los animales asegura que la granja donde se han producido estas agresiones, granja de lácteos Pyrland, suministra productos lácteos a cadenas como Tesco, Sainsbury's, M&S y Coop, "algunas de las más importantes de Inglaterra".



Las imágenes de los abusos han causado "un gran revuelo" en el país británico, según los responsables de la organización, que señalan que "dueño de la granja ha reconocido que las imágenes pertenecen a su negocio y ha mostrado su indignación ante lo documentado, alegando que es un caso aislado de un trabajador agresivo".



Aún así, desde Igualdad Animal denuncian que "la violencia contra los animales es algo sistemático en esta industria" y critican la diferencia entre la realidad de la industria cárnica y "su publicidad, con sus animales felices en verdes prados".