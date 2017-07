Cinco cosas que debes saber de la procesión de San Fermín

07/07/2017 a las 06:00

Aunque los Sanfermines son las fiestas del blanco y el rojo, de la calle, de los encierros o de los almuerzos en cuadrilla; la realidad es que se celebran en honor a San Fermín y la ciudad le homenajea el 7 de julio. Si en el Chupinazo el vino tiñe el uniforme sanferminero, al día siguiente toca sacar del armario la ropa más limpia y vestir de de punta en blanco para ir a la procesión.



1. SAN FERMÍN NO ES EL PATRÓN DE PAMPLONA



Una creencia equivocada es pensar que San Fermín es patrón de Pamplona, cuando en realidad lo es de toda Navarra junto a San Francisco de Javier. El patrono de Pamplona es San Saturnino, que se celebra el 29 de noviembre.



2. EL RECORRIDO



A las 10 de la mañana, la corporación municipal, de gala, parte de la iglesia de San Lorenzo para dirigirse a la Catedral donde recoge al cabildo, junto a timbaleros, maceros, clarineteros, txitularis, escolta, gaiteros, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos y La Pamplonesa. Después, desandan el camino y regresan a la capilla de San Fermín a recoger la imagen del santo. Tras cerca de hora y media de procesión por las calles del Casco Viejo, la imagen regresa a San Lorenzo donde se celebra la misa. Desde allí, la corporación acompaña de nuevo al cabildo a la catedral y se da por concluido el acto.



3. LA CALLE, EL MEJOR SITIO



Si tienes la suerte de contar con un balcón, perfecto. Pero realmente no merece la pena remover cielo y tierra para conseguir un sitio de altura. Desde la calle se puede ver el paso del Santo y de la comitiva sin problemas, el recorrido es largo y no hay masificaciones, salvo en la plaza del Consejo o en el atrio de la Catedral. Son dos 'momenticos' que merece la pena presenciar, pero para ello tendrás que coger sitio con tiempo, calcula una hora de antelación.



4. LOS 'MOMENTICOS'



Lo más emotivo de la procesión son los diversos 'momenticos', pausas en el recorrido en los que distintos colectivos dedican jotas al santo moreno. La más famosa es la que interpreta la coral Santiago de la Chantrea, 'Al Glorioso San Fermín', en torno a las 11.00 horas en la plaza del Consejo. Pero a lo largo del recorrido tienen lugar media docena de 'momenticos' más. Y, como es imposible asistir a todos, quizá te interese conocerlos y decidir por cuál te decantas:



En la confluencia de las calles San Antón y Taconera, el grupo 'Canta et Yanta' interpreta la jota 'Quieren todos cantar'; desde un balcón del número 47 de la calle San Antón, el santo 'escucha' otra jota en su honor; en el pocico de San Cernin, se colocan rosas en la peana de San Fermín y los txistularias tocan el 'Agur Jaunak'; y en la calle Mayor, los Amigos del Arte y la sociedad Napardi dedican sendas canciones al santo morenico.



5. BAILE DE LOS GIGANTES EN EL ATRIO



Aunque las jotas son muy protagonistas durante la procesión, hay otro 'momentico' muy querido por los pamploneses asiduos a este acto del programa, en el que son los Gigantes los que copan toda la atención. En torno a las 14.00 horas, la corporación se despide del cabildo en el atrio de la Catedral. Es entonces cuando los Gigantes bailan al son de los txistus y las gaitas con el repique de las campanas de fondo. Un momentazo.