14/07/2017 a las 06:00

Ocho de la tarde. Comienza la andadura. Por delante, 10 horas de ajetreo y mucha paciencia que desarrollar. Cada hora tiene su público. Los hay que llegan entre globos de ‘Dora la exploradora’ y carritos de bebé y solo buscan calmar el apetito de los chiquillos con un tentempié más divertido de lo habitual. De vez en cuando las manadas más jóvenes también acuden al puesto y derrochan su paga en lo que será su segunda o tercera merienda del día. Cada hora, un público.

Se respira buen ambiente. La música salpica cada rincón de la plaza. Desde mi posición privilegiada soy testigo de una infinidad de escenas dignas de recordar. Declaraciones de amor entre extraños, patucos que viven sus primeras fiestas, la vecina de Carlos III que desfila con sus siete yorkshires vestidos para la ocasión… Se respira San Fermín.

Conforme avanza la jornada la actividad se intensifica. No por el número de culos inquietos que piden su snack caliente, sino por la propia intensidad de cada uno de los integrantes de la cola. Estaba prevenida. “En Sanfermines, cada perrilla que sacas se gana con sudor”, me advirtieron. Y, en mi caso, sabía que tendría que estar preparada para soportar tanto lo bueno como lo malo de ser una ‘Chica Jaichicha’. Poco tardaron en bautizarme con ese mote mis amistades. No me desharé de él ni con aguarrás.

A cada hora que pasa, mayor es la intensidad por centímetro cuadrado de humanidad. Nunca habría pensado que un perrito caliente pudiera salvar la vida de nadie. Estaba equivocada. Son las 00:00. Los fuegos han finalizado hace nada y eso solo viene a significar una cosa. En la mayoría de situaciones, cada individuo que acuda al carrito contendrá mayor dosis de alcohol en sangre que el anterior. Paciencia, no abandones el uniforme todavía, que la noche es larga.

El método en sí es ridículamente simple: abre caja, cobra, cierra caja, y prepara el tan ansiado hot dog. "La cebolla frita y el ketchup pueden servírselo en la parte derecha de la tabla, gracias". Sencillo a rabiar. Ni el mecanismo de un chupete alcanza dicha simplicidad.

¿Cómo explicar entonces que en las horas de madrugada una tenga que “digievolucionar” en un ser tan extraordinario y parecido a la ‘Diosa de los Mil Brazos’? Una cosa por demás. Me alucina ver como algo tan pequeño puede albergar tal cantidad de apariencias: un mero puesto de comida, un juguete, un cochecito de carreras, un confesionario, una barra de bar... El carrito parece tenerlo todo. Y sin ninguna explicación lógica, este despierta una atracción y deseo sobre algún que otro "juerguista" que lo único que busca es hacerse con él, con un perrito caliente “by the face”, o enamorar torpemente a su vendedora. De nuevo, llamo encarecidamente a mi paciencia para que no huya antes que yo. Incluso la gorra del uniforme empieza a pesar sobre lo que hace unas horas era mi cabeza cuerda.

Cada uno de mis mil brazos adquiere una tarea diferente: vigila la mercancía, comprueba la caja, protege el puesto en caso de intento de arrastre... Todas ellas soportando piropos pesados y comentarios absurdos. "No veo el ketchup", "¿dónde está la cebolla frita?", "¿no tienes hamburguesas?" Menos mal que el puesto es diminuto y no hay margen de error: derecha, salsas y cebolla frita, izquierda, caja. Simple. Dos metros cuadrados de simpleza y perritos calientes.

Sale el sol poco a poco. Junto a él, el último y más agradecido ‘target’ del ‘food truck’: parranderos sanfermineros que buscan llenar el estómago con lo que sea tras horas de fiesta y bailoteo. El perrito les sabe a gloria. A mi ver que la jornada de hoy roza su fin también. La ‘Chica Jaichica’ acaba agotada un día más el trabajo que tanta curiosidad le despertaba. Siendo realistas, lo tomaremos como una forma diferente de vivir las fiestas y hacer engordar la cartera. Ahora solo quedan un par de días para colgar la gorra. Quién sabe si el año que viene repita. De momento, buscaré aguarrás y un estropajo.