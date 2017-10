Actualizada 13/07/2017 a las 07:41

Mi segundo año viviendo aquí y los primeros Sanfermines que voy a vivir. Sé que debería estar emocionada, pero este año es diferente. Son mis primeros Sanfermines, sí, pero también he conseguido mi primer trabajo. Quedarme en Pamplona todo el verano me pareció una buena idea al principio, pero me he quedado sola en el piso y además estoy echando de menos a mi Tudela. Y a mi madre. Espero que estos Sanfermines me levanten un poco el ánimo. Ay, mi Tudela.

El día 6 me levanto pronto porque han venido mis amigas. Estoy cansada, ayer nos quedamos hablando hasta tarde y creo que después del chupinazo me volveré pronto a casa. Hoy no tengo demasiados ánimos, lo confieso.

Sin embargo, en cuanto salgo de casa, noto cómo la alegría Sanferminera inunda a cada una de las personas que están en la calle. Un grupo de amigos cargados con sangría van cantando a grito pelado, y nosotras nos unimos a ellos.

Oigo tambores, gente gritando. La hora se acerca. La ciudad vibra, siente, se emociona. Nunca la había visto así. Mis amigas y yo nos miramos. Y con un brillo en los ojos, comenzamos a saltar al ritmo de la música y de las otras personas, que emanan su propio sonido.

La mecha se enciende y la gente también. A mi lado, un hombre con su mujer con el pañuelico en alto. Todo el mundo sonríe, y yo también lo hago. Los gaiteros comienzan a tocar y la gente salta al ritmo de la música. La gente levanta sus brazos, y aunque soy una tudelana viviendo en Pamplona, el ambiente festivo me atrapa. Los pamplonicas me acogen, me siento en casa. Comienzan 204 horas de fiesta ininterrumpidas, y en ese momento decido que las voy a vivir todas.