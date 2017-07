12/07/2017 a las 06:00

“Iba corriendo por telefónica cuando pasó la manada y me empujó, iban velocísimos y solo me acuerdo de estar en el suelo y, para cuando me he querido dar cuenta, sentía los toros pasándome por encima”, dijo el corredor habitual Juan Carlos Díaz Gallego, de 26 años y natural de Barañáin. Afortunadamente, en la caída, sólo sufrió contusiones, el parte médico hablaba de traumatismo leve. Sucedió en el tramo de Telefónica, donde corre desde hace años e intenta no perderse ni uno