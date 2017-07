Actualizada 12/07/2017 a las 12:40

Las músicas del mundo que durante estos Sanfermines han sonado en la plaza Compañía de Pamplona cierran mañana con The Skatalites. A las 23.45 horas, este grupo llevará los orígenes del ska al centro de la fiesta para deleitar al público con sus ritmos jamaicanos. Antes, por la tarde, actuará La Nabe All Stars, dos equipos de DJs que durante dos horas, desde las 20 a las 22 horas, protagonizarán un enfrentamiento musical con temas originales creados en Pamplona e interpretados en directo.

The Skatalites es un grupo de origen jamaicano de ska creado en 1964, si bien la mayoría de sus miembros han sido renovados. Se fue haciendo un hueco en el escenario acompañando a artistas como Toots y The Maytals, Prince Buster y "The Wailing Wailers" con Bob Marley, Peter Tosh y Bunny Wailer. Estos grupos estaban grabando un nuevo ritmo llamado ska, que después se reduciría a rocksteady y más tarde a reggae. Grupos populares como The Police, The Clash, The Specials, The English Beat, Sublime y No Doubt, tienen sus raíces en la música de The Skatalites.

La formación original duró sólo 14 meses, pero grabó miles de melodías, algunas de las cuales aún se encuentran en los archivos de hoy. Aunque el grupo se separó en 1965, los miembros permanecieron activos en la evolución de la música popular jamaicana mientras que aumentó en renombre. Después de oír hablar sobre el resurgimiento del interés en su música, se reunieron en 1983 para presentarse en el famoso festival Sunsplash de Jamaica. Posteriormente en 1986 emigraron a los EE UU y comenzaron a recorrer por todo el mundo como continúan haciendo ahora después de 52 años en el negocio de la música.

A pesar de los cambios en el personal a lo largo de los años, la banda ha continuado grabando y actuando en algunos de los festivales más grandes del mundo y ha sido nominada dos veces a los Grammys. Su grabación más reciente "Platinum Ska" presenta algunas pistas con Lloyd Knibb, el baterista original que falleció en 2011 y fue ampliamente considerado como el creador del ritmo de ska, así como el ritmo "onedrop" que es la base de la mayoría de la música reggae. También en algunas pistas está el hombre original del saxofón alto Lester Sterling que sigue activo pero que ya no viaja regularmente con la banda. La vocalista original Doreen Shaffer contribuye con una pista vocal en este cd.