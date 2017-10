12/07/2017 a las 06:00

... para rodar mejores películas.

En el verano de 2010, Bollywood aterrizó en Pamplona para rodar una impresionante escena del encierro. ‘Solo se vive una vez’ (‘Zindagi Na Milegi Dobara’, Zoya Akhtar, 2011) sigue a tres amigos hindúes que viajan a España durante unas vacaciones y, claro está, deciden que una de las paradas ineludibles sean las fiestas de San Fermín. Si crees que ahora me voy a poner en plan ‘cuñao’ y decir eso de que las imágenes son una patochada y que nada está bien reflejado, pues no. Voy a ser original y darle al César lo que es del César. Nos encontramos ante una película de gran presupuesto (12 millones de euros) cuyos responsables quisieron documentarse con expertos de aquí, para empezar. Se rodó el Pamplona a partir del día 16 de julio de 2010 y el ayuntamiento no retiró el vallado tras las fiestas porque el equipo quería que resultara lo más realista posible. El resultado fue una de las películas de Bollywood más taquilleras de los últimos años que, además, diálogos aparte, intentaba reflejar de la forma más fidedigna posible el espíritu sanferminero. Al menos, rodaron en el recorrido del encierro, se consolarán algunos.

https://www.youtube.com/watch?v=iHIWaGfs04g

Dicho esto, vamos a lo que vamos. Como debe de ser muy humano eso de tirar por la calle de en medio y mezclarlo todo cuando uno no tiene ni idea, los productores de una serie tan famosa como ‘Mentes criminales’ pensaron que para recrear Pamplona en San Fermín bastaba con: tirar confeti por las calles, soltar balones de playa, plagar las esquinas de cactus (?), pasear un gigante que parece hecho de papel, forrar las calles de españolismo y, esto es lo mejor, colocar a un toro ¡carnívoro! en el centro del relato. Sin comentarios.

Es el último ejemplo que nos ha llegado, pero no el primero. De hecho, recuerda mucho a esa película de James Mangold en la que Tom Cruise y Cameron Díaz asaltan el encierro a bordo de una moto. A mediodía, cerca de los gigantes, junto a un patio andaluz. ‘Noche y Día’, se titula. Día y noche. Mediodía. Espera, que me mareo y no me recupero. Igual que ese capítulo de la serie ‘Cuéntame cómo pasó’ en el que incluyen imágenes de archivo reales de una carga policial durante un atentado ocurrido ¡en Vitoria! Que los yanquis hagan una de acción mal, bueno; pero que lo hagamos mal los de aquí cuando tenemos todo tan cerquita es, cuando menos, sonrojante.

Menos mal que nos quedan las comedias. En un momento de ‘Novia a la fuga’, un secundario le dice a Ike (Richard Gere): “La chica sale pitando de la iglesia derribando a las señoras como si estuviera corriendo el encierro en los sanfermines de Pamplona”. Es divertido, al menos, sobre todo porque no recrearon nada. Estaba mejor así. En ‘Te pillé’ (Jeff Kanew, 1985), el padre del personaje interpretado por Anthony Edwards le dice a su hijo: “Creo que sería más productivo que trabajases en lugar de ir a correr los toros a Pamona”. “Pamplona”, responde Edwards. “Pamplona, Pamona, me da igual cómo se diga. No irás y punto”. La economía de guion (pensando bien), sin embargo, hace que pocos minutos después el joven se sincere con una chica y le diga, apesadumbrado: «Siento fascinación por España y por Pamplona en especial porque Hemingway escribió allí su mejor libro». Algo me dice que Ernest estaba demasiado ocupado como para escribir una sola línea en ‘Pamona’. Pafffona. Pamplona.

Los dibujos animados nunca fallan. Quizá sea el formato que mejor tolere las críticas porque, por narices, no queda otra que representar la realidad en lugar de intentar recogerla tal cual es. No podemos olvidar los homenajes de ‘Cars 2’ o de ‘Los Simpson’ en sus cabeceras:

https://www.youtube.com/watch?v=ylC9iQ5CyTw

Hubo, hay y habrá referencias a los Sanfermines en películas, series y libros. El goteo es incesante. Y siempre nos quedarán documentales como ‘Encierro’, de Olivier van der Zee, o cintas a caballo entre la ficción y el documental como ‘Blue Lips’ si queremos tomar un poco más en serio esos intentos de captar la esencia de la fiesta entre fotogramas. Pero no quiero terminar este repaso sin mencionar una película, de las más taquilleras de la historia, en la que aparecen nuestras fiestas. Joss Whedon incluyó el Chupinazo al final de ‘Los vengadores’, allá por 2012. Pero aquí no, en este punto ya no me siento con fuerzas para tratar de explicarlo:

https://www.youtube.com/watch?v=zXPJ6xFvdWk

Felices fiestas… de verdad.