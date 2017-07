11/07/2017 a las 06:00

Desde lejos escucho pasos sin destino que abarrotan las calles de una pequeña ciudad. Zapatillas deportivas, alpargatas y zapatos bajos de todos los tamaños se reúnen en corro a las puertas de cualquier bar para ponerse al día, comentar la noche pasada o reencontrarse después de un largo tiempo. Con una cerveza en la mano izquierda y un frito de pimiento en la derecha, las grandes y pequeñas cuadrillas dialogan alegres, sin prisa, en voz más alta de lo habitual.

“Que vienen, que vienen”, dice una vocecilla infantil, aguda y emocionada. Coletas y Caravinagre se alían para perseguir a todo aquel que quiera correr sin descanso. Es muy divertido ver cómo cientos de pequeños zapatos se esconden detrás de sus padres cuando ven pasar a los malvados zaldikos y emocionante percibir sobre mí el vuelo de las faltas de los enormes gigantes coordinados con la Pamplonesa.

Se escucha música de fondo. Las diferentes canciones que escapan de las paredes de los bares se mezclan con las inconfundibles notas de las trompetas de las peñas y aunque estén al final de la calle, los variopintos calzados se ponen a saltar sin miedo alguno siguiendo el ritmo que marca el bombo. “Todos los años es lo mismo, -pienso-, pero nunca es igual”. Los saltos acompasados rebotan y me hacen vibrar. Líquidos ámbar y fríos caen sobre mi superficie irregular, pero no importa, los Pamplones ríen y cantan mientras sus miradas cómplices dicen más que mil palabras.

Pierdo la noción del tiempo. El cielo se ha impregnado de luces y colores y ha caído la noche pero la calle no descansa, está pletórica, rebosante. ¿Cuántos pasos se habrán dado sobre mí? De repente un trozo de tela roja bordado con la figura de un santo cae a mi alrededor como si supiera que yo también formo parte de la fiesta, y aunque estoy pegajoso, intento no ensuciarlo para que su dueño pueda volver a anudárselo al cuello.

Cuando la luz de la mañana empieza a calentar el suelo donde me encuentro, una brigada vestida de verde me da una tregua de descanso percatada de mi lamentable estado de suciedad. La presión de las mangueras limpia mi superficie y devuelve el color gris perla que hace de alfombra de la ciudad, y cuando pensaba que todo había acabado por hoy me pongo a temblar de forma involuntaria, inconsciente.

“Toco-tó, toco-tó”, se oye. El ruido es tan imponente que hago todo lo posible para sujetar y que no resbalen las piernas fuertes que me pisan a gran velocidad y me asusto cuando un mozo se desploma a mi lado con el periódico en la mano. “Quédate quieto, inmóvil, ya te levantarás cuando pase la manada”, le digo.

Y así, con unos churros con chocolate termina un gran día. Ahora toca descansar un rato porque a éste viejo trozo de piedra aún le quedan muchos días de pisotones, saltos, bebidas desparramadas, gritos, risas y siempre, siempre, mucha alegría. Por todo esto que os he contado puedo decir que me siento orgulloso de ser un adoquín de la calle Estafeta.