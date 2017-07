Actualizada 10/07/2017 a las 17:11

Me llega vía redes sociales ese mensaje de que beber lo normal puede ser demasiado. Observando los efectos de las borracheras exprés y conociendo los efectos crónicos del alcohol, no me parece que la campaña sea cosa de buenismo y pardillismo, pero sí de difícil penetración social. Al fin y al cabo gozar del vino viene de lejos, y por algo será que San Fermín era patrón de nuestros boteros y vinateros. No somos nada, y sin vino menos, decían en un pueblo. Y ese sí que es un eslogan