11/07/2017 a las 06:00

Javier Leoz Ventura, 55 años, vivirá este año sus primeros Sanfermines como párroco de San Lorenzo, “un lugar muy especial donde convergen muchas sensibilidades, creyentes y no, con el interés por conocer lo que significa San Fermín”. “Raro es el día en que no aparecen cinco o seis autobuses”, apura la conversación este sacerdote de mirada despierta, natural de Cáseda. Habla rápido, pero no da puntada sin hilo. Su teléfono suena a menudo. Y mucho más en estos días previos