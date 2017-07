10/07/2017 a las 06:00

El toro no fue el animal más peligroso en las calles de Pamplona el 10 de julio de 1982. La leona ‘Rubia’ sembró el pánico tal día como hoy hace 35 años en San Fermín tras escapar del Circo Ruso, del domador Ángel Cristo, y darse una vuelta por el barrio de la Milagrosa como si de la sabana africana se tratase. La anécdota fue portada de Diario de Navarra al día siguiente.





Sobre las 19.45 horas, una leona de entre 200 y 250 kilos, escapó del circo, instalado junto a las barracas en la Casa de Misericordia, aprovechando que alguien había serrado un barrote del túnel que unía la jaula con la pista.



Tal y como informó Diario de Navarra, en su paseo por la ciudad, desde la Vuelta del Castillo hasta la calle Gayarre, ‘Rubia’ no hirió a nadie, pero sí provocó numerosos sustos. Y si no que se lo pregunten al señor que se topó con el animal y se lanzó debajo de un coche aparcado. O al vigilante municipal que se encontraba en el punto por el que huyó la leona y se quedó paralizado: “Allí había unos niños y la leona, que iba hacia ellos, los ha sorteado. Yo me he quedado sin saber qué hacer”. “Faltaba un trozo de túnel y la leona ha salido. Los que estábamos allí nos hemos quedado parados sin saber qué hacer. Luego la gente ha empezado a correr hacia la Vuelta del Castillo”, manifestó un joven que también presenció la fuga. “Me ha rozado y he pensado que era un perro. Cuando me he dado cuenta de que era una leona, me he metido a toda velocidad en el bar y he cerrado la puerta con llave”, contó el propietario del bar-restaurante Azkoyen, en la calle Gayarre.



La aventura de ‘Rubia’ acabó en la calle Gayarre sobre las 21.00 horas, cuando un cabo de la Policía Nacional efectuó un disparo que pegó en una pequeña tapia, situada junto al número 12 de dicha vía. “No disparó más porque en aquel instante pasaba un matrimonio por el lugar”, señala la crónica del suceso. La leona, asustada, se refugió en el garaje situado a escasos metros, a donde acudió poco más tarde personal del circo, con Angel Cristo, llevando un camión con un león macho para llamar la atención de ‘Rubia’.



La policía acordonó la zona e impidió que numerosos curiosos, agolpados hasta en la tapida de los Padres Paúles, se acercaran al garaje hasta que la fiera fuera reducida.



¿QUIÉN SERRÓ LA JAULA?



¿Cómo es posible que alguien pueda serrar una barra de hierro? “Por la noche, cuando todos estamos durmiendo, es muy fácil introducirse en el circo. Tenemos un guarda pero el recinto es muy grande y cualquiera pudo hacerlo. Por los aIrededores hay cantidad de gente que va de un lado a otro”, respondió Ángel Cristo.



Sobre el autor del sabotaje, el domador consideró que “todo el mundo tiene enemigos”. De hecho, según contó, el circo ya sufrió hace tres años un incidente: alguien prendió fuego a la caravana de los animales, pero pudieron apagarlo a tiempo.