10/07/2017 a las 06:00

Es un chaval. Tiene 22 años, le gusta viajar, Europa (lleva seis meses viviendo en París), no sabe dónde estudiará el año que viene, ni cuánto le queda en el Complejo Hospitalario de Navarra, donde fue intervenido el 8 de julio después de que el toro ‘Sentido’ de la ganadería José Escolar le desgarrara el antebrazo izquierdo. Algo inconsciente, improvisa y ríe, ríe y parlotea. Jordan Capra, de Califronia (EE UU), no parece darle demasiada importancia a la cogida, aunque no es un