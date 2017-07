Actualizada 10/07/2017 a las 13:43

El melidés Óscar Erviti, con treinta años de experiencia en el encierro, siete de ellos como pastor en la Cuesta de Santo Domingo, sufrió este lunes su primer susto serio como corredor ante los toros al ser arrollado por un toro en la Estafeta. Fue Perdigón, el Fuente Ymbro negro listón que salió adelantado de la curva de Mercaderes, el causante. La secuencia de fotos ayuda a tejer el relato de uno de los momentos más tensos del cuarto encierro, a la que el propio protagonista ponía palabras tras el almuerzo. "Venía el encierrro normal, en velocidad y con la manada agrupada. Yo suelo correr siempre en este tramo de Mercaderes e inicio de Estafeta y la curva la tomo abierta por la izquierda. La manada venía agrupada, lo que dificulta al corredor la salida más que cuando los toros van estirados. He cogido cabeza, pero algunos corredores han caído delante mía y he perdido ritmo al saltar. Entonces el toro me ha llevado hacia la pared y ha sido todo muy fugaz: me ha enganchado por el blusón y la camiseta me ha volteado y he caído al suelo", recordaba Erviti. Al final todo quedó en un susto y el recuerdo de un dolor muscular en el costado izquierdo. Mañana volverá a correr con los Jandilla.