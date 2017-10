Actualizada 09/07/2017 a las 07:34

Hoy es el día de los Puerto de San Lorenzo. Debut de esta ganadería en las calles de Pamplona. Lleva haciendo esto años, pero las sensaciones siempre son las mismas: nerviosismo, euforia, una pizca de miedo que intenta que no le devore, adrenalina... todo concentrado en sangre sanferminera.

Como cada mañana, Miguel camina hasta Mercaderes con la impresión de estar en una nube. Las ganas se mezclan con la incertidumbre y siente que su corazón va a salir disparado. Sabe que mucha gente no lo puede entender. No pueden entender la pasión, el sentimiento que le pone a cada zancada que da, las ganas de seguir dos segundos más delante del peligro. No todo el mundo comprende la satisfacción de después, ni la emoción de haberse superado un día más. Sabe que no lo entienden porque es inexplicable.

El murmullo mañanero se intensifica y a lo lejos se escucha: "¡El segundo cántico!" Miguel mira a su alrededor y el tramo en el que está se va llenando cada vez más. Reconoce alguna cara, fruto de la costumbre. También hay algún que otro borracho y otros tantos 'graciosos', móvil en mano, que creen que esto es jauja. Entre todas esas personas 'de bulto', se esconden aquellos que viven esos momentos como Miguel sabe que mucha gente no entiende, aquellos que en esos minutos previos a las 8:00 tienen la mirada perdida, los que saltan o arrugan el periódico o piden a San Fermín que les eche un capotico cuando más lo necesiten.

Faltan escasos minutos. El ambiente se llena de tensión. Cuando llega el tercer cántico la adrenalina empieza a hacer su efecto. Cada día es distinto, no puede saber cómo ni cuándo va a llegar su momento, pero Miguel se prepara. Es consciente de que en cuestión de segundos puede pasar de todo, pero no le asusta, la emoción supera al miedo. De repente, se escucha el cohete que da comienzo a la locura. Algunos dan un último salto, otros se limitan a colocarse en posición, con la cabeza hacia atrás y la mirada fija en la calle que va a explotar en unos instantes.

Empiezan los empujones, los arrepentimientos, las lamentaciones de último momento. En un abrir y cerrar de ojos, Miguel se encuentra sumergido en una marea de gente que le arrastra, pero sabe que todavía no ha llegado su momento, así que hace todo lo posible para no acabar en el montón que se ha formado cerca de donde está. Se mete aún más en esa marea que le rodea y, justo cuando se coloca en el centro de la calle, ve las astas a lo lejos. Los corredores que ya han tenido sus segundos de gloria se apartan, los portales y el vallado se llenan de gente que busca refugio y Mercaderes se llena de gritos de motivación al compás del "¡¡Va, va!!", que alguno se grita a sí mismo y contagia a los demás.

"Aguanta, aguanta", piensa Miguel. Una última mirada... Y que comience el espectáculo.