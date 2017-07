Actualizada 09/07/2017 a las 10:30

Sus Sanfermines se resumen en una palabra: TRABAJO. En mayúsculas. Jornadas de hasta 18 horas, miles y miles de copas, sudor y 13.195 pasos en unos 5 metros de espacio. El pamplonés Iker Etxabarri, de 37 años, recorrió el día del Chupinazo 9 kilómetros y 360 metros tras la barra de un bar de Pamplona. Es decir, completó el recorrido del mostrador 1.800 veces: 100 veces por hora y más de una vez por minuto.



“Paré dos ratos de 15 minutos para comer un bocadillo y tres veces para mear”, comenta mientras se seca el sudor y vuelve a sumar pasos en el bar. Sólo tuvo 8 horas de descanso. Su jornada laboral comenzó a las 10.30 horas y bajó la persiana a las 04.00 horas. “Después, a dormir y a las 12 otra vez a trabajar”, detalla.



La actividad más frenética fue a las 16.00 y a las 00.00 horas. Su momento más “relajado” fue a las 21.00 horas.



¿Compensa? ¿Tiene algo bueno? Silencio por respuesta. Tras pensárselo unos segundos, responde este camarero con 15 años de experiencia sirviendo copas en San Fermín: “Si me preguntas a las 4 de la mañana, te mando a freír espárragos. Pero ahora te diré que me gusta la diversidad de la fiesta. El contraste. El día y la noche. Lo malo lo tengo claro, la gente no tiene límites”.



CALIDAD DEL SUEÑO



La pulsera de actividad que le colocamos sentencia que su sueño es de baja calidad. La noche del 5 al 6 de julio durmió 6 horas y 40 minutos, se despertó 8 veces y sólo descansó profundamente durante una hora y cinco minutos. La noche después del Chupinazo dormitó 4 horas y 15 minutos, se desveló 3 veces y su sueño fue profundo apenas 44 minutos.