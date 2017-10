08/07/2017 a las 06:00

Paralelogramo. No… otra forma. ¿Eso era en clase de Física? ¿Segundo de BUP? Ahora no sé a qué corresponde eso exactamente. "Recalculando", oigo la voz del Maps en mi cerebro: ahora es... ¿4º de la ESO?

Bien pensado es más una cuestión de línea. De la línea recta, porque son sólo dos curvas hasta que llegan. Desde la muralla se verá mejor una estrecha línea definida por límites laterales; el camino más corto entre dos puntos. O el más rápido. ¿Cuál era? A ver. No nos liemos más, el oráculo de la Wikipedia lo sabrá. Aquí: "En geometría euclidiana, la recta o la línea recta es una línea que se extiende en una misma dirección por tanto tiene una sola dimensión y contiene un número infinito de puntos. Dicha recta también se puede describir como una sucesión continua de puntos extendidos en una sola dirección. Es uno de los entes geométricos fundamentales, junto al punto y el plano. Son considerados conceptos…" Creo que era el concierto de los Gypsy Kings. Ya no me acuerdo.

¿Huele a toro? ¿La señora con chaquetica de punto de al lado ha dicho eso? De ilusión también se vive, pero la memoria olfativa…

Venga, exageremos un poco, que todo es toro en estos días. Ahí queda el tópico, dicho y reiterado. A magras de cuarta futura en la sartén de un antro, aceptamos. A panceta correosa sobre plancha portátil color negro bragado, aceptamos. A burbujas carbónicas fermentadas por múltiples medios, también damos por válido. Incluso consideraría el olor de la emoción vibrante transmutada en sudor a la espera de un sonido de cohete, gaita, bombo o clarín, por ejemplo. Pero esta excelsa y manida frase… Eso ya...

También es posible que sea de la especie foral que desarrolla ese sentido ‘multisensorial’ único durante las fiestas: capaz de emocionarse, reconocer, desechar y procesar más de 15 sensaciones físicas a la vez. Esa capacidad de notar al mismo tiempo que casi te quitan el móvil, que el chico de atrás canta a destiempo el himno del Bullicio mientras pasa con tres fritos (uno de ellos de roquefort, lo juro), que un Bob Esponja de helio huye de la multitud y de algún infante caprichoso hacia su espacio natural a una decena de metros, que ha pasado una mujer que trabaja en algún-sitio-que-conozco-y-no-recuerdo y que el rosado -que no clarete- que me han sacado está más caliente de lo deseado. Esto se consideraría tener superpoderes en alguna película yanki ¿no? Una especie de feliz simultaneidad desarrollada y perfeccionada durante 9 días, en el caso de Pamplona.

Poliédrico, sería el término. O polifacético incluso. Ubicuo, dado que ahora estoy aquí pensado en todo lo que ha sucedido este mediodía y le añado, como si fueran flecos, el polo que tengo que coger para el fresco de esta noche, sacar dinero en el cajero de Sarasate, comprar mañana pimientos verdes para hacer la fritada y no perder las llaves de nuevo esta noche.

Mucho ruido. Mucho pensamiento. Mucho...silencio ¿Ya han avisado? Joder...va a ser que sí. Todo se ha quedado mudo y estoy aprisionado entre la valla y varios cuerpos. Y las cámaras asoman. Ay, que el mocete no ha quitado el flash a la suya…....Así ni va a ver los toros ni va a tener imágenes de su paseo nocturno. Igual los que se han puesto al final, en la curva donde el arranque del puente de Curtidores tienen algo de suerte...

Sí, hay señales evidentes de mi desconexión. ¡Como que ya se han encendido las farolas!

Yo aún no huelo a toro; pero se oye un cencerro de uno de los mansos. Sí, creo que sí. ¿O ha sido un varetazo del pastor? Igual yo también me lo estoy creyendo, como la señora. Nada como la sugestión del disfrute que me espera, aunque sólo van a ser unos segundos de ver los toros camino de su última noche de hotel en los corralillos de Santo Domingo.