Actualizada 07/07/2017 a las 07:43

A cualquier persona de fuera de Pamplona que le digas que aquí para merendar nos hacemos espaguetis, ajoarriero, albóndigas, pimientos rellenos o rabo de ternera pensará que estamos locos. Y se puede decir que estos días lo estamos. Locos por disfrutar, por pasarlo bien, por vivir el momento, por reír a carcajadas con los amigos y por beber y comer bien. Por algo estamos en San Fermín. Y las meriendas si vas a los toros son así, desproporcionadas y pantagruélicas. La Monumental de Pamplona se llenará todas las tardes de cazuelas, cubos de sangría, tuppers que no volverán a casa, kilómetros y kilómetros de papel de aluminio y muchos cubiertos de plástico. Todo para disfrutar de una de las mayores tradiciones de estas fiestas: las meriendas en la Plaza de Toros. Si has llevado langostinos acabarás comiendo aceitunas del de al lado, patatas fritas del de enfrente y berberechos del de atrás. Y todo mientras bailas y cantas 'La Chica Yeyé' o 'Sigo siendo el rey'. Con la boca llena, sí. A ciertas horas de la tarde ya nada chirría. Esto en sol, claro. En sombra también se pegan sus banquetes. Pero sin mancharse. Así que aquí van las diez recetas que no pueden faltar en tu tardes de toros. Sin contar los rejones del día seis son ocho tardes de peñas así que algún día tendréis que hacer dos recetas. ¿Relleno y sorbete de mojito? Ni tan mal…

RELLENO CON SALSA DE TOMATE

No hay excusa. Pocos platos para llevar a los toros hay más sencillos de hacer. El mérito, en realidad es todo del producto. La elaboración no tiene mayor misterio. Eso, en estos días es un punto a favor porque probablemente nos levantemos justo para ponernos el delantal, la toalla al cuello ¡y a la plaza! Otra de la ventaja es que son sólo tres los ingredientes que necesitamos: relleno, salsa de tomate y cebolla. Y que podemos tenerlos comprados con bastante antelación porque tardan tiempo en ponerse malos. Mientras se pocha la cebolla nos pegamos una ducha, mientras se fríe el rellenos nos vamos vistiendo y mientras termina de hacerse con el tomate preparamos la bolsa con todo lo demás. Lo dicho: con este planteamiento dan ganas de llevar todos los días lo mismo…

INGREDIENTES:

1 rollo de relleno (salen unas 15 ruedas)

2 cebollas

Salsa de tomate

Aceite de oliva virgen extra

ELABORACIÓN:

Pelamos y cortamos las cebollas en tiras y las caramelizamos a fuego lento en una sartén con aceite de oliva. Que se vayan dorando bien. Mientras tanto cortamos el relleno en rodajas, al gusto, aunque es mejor no hacerlas de un tamaño muy grande. Quitamos la tripa con la que va envuelto. Cuando esté la cebolla ya casi hecha añadimos en esa misma sartén las ruedas de relleno . Podemos añadir un poco más de aceite si vemos que necesita. Cuando estén doradas las ruedas añadimos la salsa de tomate. Y que se haga todo junto un poco. Servimos y ¡a disfrutar! Los hongos, los pimientos del Piquillo... le van muy bien.



ESPAGUETIS CON SALSA DE PIMIENTOS

Un clásico entre los clásicos de las meriendas para los toros. Hasta que no lo ves no puedes creer que alguna cuadrilla lleve espaguetis para merendar. Pero lo hacen ¡vaya que si lo hacen! No son cómodo de comer pero aaamigo, son tan cómodos de hacer... Ésa es probablemente la razón principal de que sea uno de los platos estrella. Los de hoy van con salsa de pimientos para aprovechar aquel bote que nos tocó en la Tómbola.

Nota mental: Podemos sustituir la nata por leche evaporada si queremos ahorrarnos unas cuantas calorías. Es un poco más líquida pero hace, al fin y al cabo, la misma función. También es verdad que al cuerpo estos días lo que menos le importan son las calorías así que olvidad lo que acabo de decir. ¡Que aproveche!

INGREDIENTES:

7 pimientos

200 ml de nata líquida

250 g de espaguetis

Orégano

Aceite de oliva virgen extra

2 ajos

ELABORACIÓN:

Lo primero que haremos será la salsa. Para ello ponemos en una sartén con aceite de oliva los ajos pelados y partidos en láminas. Antes de que se doren echamos los pimientos y dejamos que se hagan a fuego lento. Casi confitados. Cuando estén listos los echamos al vaso de la batidora y añadimos la nata. Batimos con ganas y con cuidado sin levantar para que no salpique. Bastante nos van a manchar en la plaza… Añadimos un poco de sal, batimos más y probamos. Será el momento de rectificar si fuera necesario y de añadir pimienta si nos gusta la preparación con un poco más de fuerza. Hervimos los espaguetis según fabricante y cuando estén listos y bien escurridos les añadimos la salsa roja. Espolvoremos un poco de orégano a la hora de servir. El queso rallado también le va.

BOCADILLO DE SALMÓN CON MAHONESA DE ALCAPARRAS

Si el día nos pilla más vago (o con demasiada resaca) un buen bocadillo es siempre una muy buena opción para llevar a la plaza. Éste puede parecer demasiado glamouroso pero es refrescante a más no poder y eso, queridos, no tiene precio. Sobre todo cuando tu localidad es de sol. La mahonesa de alcaparras dan ganas de echársela a todo lo que pilles, incluida las cigalas del de al lado y a los mejillones del de enfrente. Eso sí, este bocadillo mejor hacerlo cuando no te ha encargado bocatas toda la cuadrilla porque de precio sale un poco más caro que el de magras…

INGREDIENTES:

Barra de pan

1 aguacate

1 huevo duro

1 tomate

5 lonchas de salmón ahumado

1 cebolla morada

3 cucharadas de alcaparras

6 pepinillos

Mayonesa (al gusto)

ELABORACIÓN:

Pelamos la cebolla y la cortamos en trocitos muy pequeños. Hacemos lo mismo con los pepinillos. Echamos la cebolla y el pepinillo cortado en trocitos a la mayonesa. Y le añadimos también las alcaparras. Reservamos. Abrimos el pan por la mitad. Untamos con tanta mayonesa como queramos. Ponemos encima el tomate cortado en rodajas, el aguacate pelado y cortado también, las lonchas de salmón, el huevo duro cortado en láminas y coronamos con más mayonesa enriquecida.

ALMUERCICO ENTRE PAN Y PAN

Pocas cosas hay más típicas en San Fermín que el almuercico de huevos fritos con magras con tomate y bien de pan para untar. Pues bien, este bocadillo es eso, un almuercico de los de toda la vida. Vale, yo lo hice con huevos trufados para darle ese punto exótico que tanto me gusta pero no hace falta volver loco al personal con el olor delicioso que saldrá de tu bocadillo. Mejor ser discretos que en la plaza ya se sabe que compartir merienda es parte de las normas básicas del ruedo.

INGREDIENTES:

1 pan cabezón (pedirlo con antelación en la panadería porque no siempre tienen)

1 huevo trufado

3 lonchas de jamón serrano

Aceite de oliva virgen extra

Tomate frito para untar el pan

ELABORACIÓN:

Abrimos el pan cabezón un poco más arriba que la mitad, como se ve en la imagen, como haciendo una tapa. Reservamos. Pasamos dos lonchas de jamón vuelta y vuelta en la sartén con un poquito de aceite, que se hagan bien que churruscadas es como más ricas están. Después cortamos la loncha que nos queda en trocitos pequeños y los freímos también. En ese mismo aceite freímos el huevo frito. Que a la esencia de trufa que ya tiene ser le unirá la del jamón serrano. Montaje: Ponemos en la base del pan el tomate frito caliente, encima una loncha de jamón, tomate, otra loncha, el huevo frito y las virutas de jamón frito.

RABO DE TERNERA

Lo perfecto para sentirnos en el ambiente taurino de estos días sería que la carne fuera de toro, del lidiado durante la feria pero lo cierto es que son toros, los pobres, que están sometidos a tanto estrés que su PH se acelera tanto que la carne se queda más dura y oscura, así que por mucho que digan un toro feliz siempre estará más rico. Por eso nos hemos decantado para hacer esta receta por rabo de ternera que queda más jugosa y tierna. Y, para qué engañarnos, para cuando llega la hora del almuerzo ya nadie sabe muy bien el género de la carne que está comiendo… Es un plato que requiere cierta preparación previa, dejar la carne macerando una media hora con el aliño, con lo que nada de pensar en ella como recurso de última hora cuando te das cuenta de que te tocaba a ti llevar el almuerzo y no tienes nada…

INGREDIENTES:

600 g de rabo de ternera

1 cebolla

1 zanahoria

300 g de patata

1 vaso de vino blanco

1 diente de ajo

Sal

Perejil

1 hoja de laurel

Aceite de oliva virgen extra

Pimentón

ELABORACIÓN:

Preparamos un adobo con ajo, sal, perejil y un buen chorro de aceite con pimentón. Con este adobo, bañamos los trocitos de rabo de ternera y los dejamos en la nevera una media hora para que tomen sabor. En una sartén, doramos la carne. En el fondo de la sartén, nos quedarán todos los ajitos bien dorados así como el aceite del adobo. Para desglasar el fondo, vertemos el vino blanco y revolvemos bien para recoger todo el sabor que ahí queda. La carne la habremos puesto en una cazuela de barro con la zanahoria y la cebolla pochadas. Sobre ella, colamos el contenido de la sartén. Éste será el primer paso para que la carne quede con un color oscuro. Ponemos a cocer a fuego medio durante una hora aproximadamente añadiéndole una hoja de laurel. Mientras tanto, cortamos las patatas y las freímos en una sartén con abundante aceite caliente. Lo suficiente para que tomen un poco de tono y no se hagan de todo. Antes de que la carne esté hecha añadimos las patatas a la cazuela. Dejamos unos 8 minutos o hasta que veamos que están blanditas pinchándolas.

ALBÓNDIGAS EN SALSA

No puede faltar entre los platos de cazuela. Las albóndigas son un clásico y aunque el hecho de tener que hacer mano a mano cada bolita es cierto que es bastante trabajoso luego el resultado merece la pena. Y entonces, lo que por supuesto no puede faltar es el pan. Pocas cosas apetecen tanto a esas horas como un bocadillo de albóndigas, sí, tan exagerado como suena. Existe entre los clásicos la receta de albóndigas con tomate pero teniendo en cuenta la blanca vestimenta de estos días, creedme, esta opción es mejor. Si no mejor, más discreta. Albóndigas o almóndigas, saldréis del ruedo sin saber muy bien cuál es la manera correcta de decirlo pero que os quiten lo bailao (y lo comido)



INGREDIENTES:

400 g carne picada de ternera

75 g de jamón serrano

2 cucharadas de migas de pan

2 cebollas

2 zanahorias medianas

Leche

Un diente de ajo

Una rama de perejil

Aceite de oliva y sal

ELABORACIÓN:

En un cuenco ponemos la carne , el jamón y la miga de pan remojada en leche muy escurrida. Mezclamos todo bien y sazonamos con un poco de sal. Con la masa hacemos bolitas del tamaño que queramos. Para este paso si podemos contar con la cuadrilla pues mucho mejor. Freímos las albóndigas en abundante aceite de oliva virgen extra. Cuando estén prácticamente hechas las reservamos. Retiramos casi todo el aceite de la sartén y en el poco que queda hacemos las verduras. Las habremos cortado todas en trocitos pequeños. Sazonamos con sal y que se hagan todas bien a fuego lento. Hasta que se pochen. Vertemos en la sartén un vaso de agua y dejamos que cueza. Que reduzca a la mitad. Pasamos las verduras con la salsa por el prensa purés y volvemos a dejarla, ya prensada, en la sartén. Añadimos las albóndigas Y cocemos todo junto durante unos 15 minutos. Si se queda muy espeso podemos añadir un poco de agua o incluso un chorrito de vino blanco por esto de meter un poco de alcohol al cuerpo también a través de la comida… no sé…

AJOARRIERO

Hemos llegado al rey del mambo. Si invitáramos a un grupo de guiris a la plaza tendríamos que llevar de almuerzo ajoarriero como parte fundamental de nuestra cultura. Para que conozcan de primera mano el plato de sol por excelencia. En cada casa se hace de una manera diferente, hay cientos de formas pero ésta, os aseguro que sale deliciosa. Wikipedia dice que “Sobre el origen aragonés, navarro, castellano o vasco, hay una cierta disputa”. Nosotros lo tenemos claro, ¿verdad?

INGREDIENTES:

1 kg de bacalao desmigado

4 dientes de ajo

¼ de cebolla

2 pimientos verdes

1/2 pimiento rojo

1 guindilla seca

2 pimientos choriceros

4 cucharadas de salsa de tomate

150 g de gambas

4 patatas

Aceite

Pieles de bacalao

ELABORACIÓN:

Pelamos y cortamos la patata en mordisco en pedazos pequeños y las freímos. Reservamos. Picamos el ajo y cortamos la cebolla y los pimientos en brunoise (cuadraditos pequeños). En una cazuela con aceite y a fuego medio, sofreímos el ajo, la cebolla y los pimientos. Cuando empiecen a dorarse, incorporamos la guindilla, la carne del pimiento choricero y las pieles de bacalao. Dejamos que las pieles del bacalao suelten la gelatina. A continuación, añadimos la salsa de tomate, las gambas y rehogamos todo en el sofrito. Una vez que tenemos listo el sofrito, incorporamos el bacalao, dejando que suelte el agua y que se haga bien. Cuando el bacalao esté prácticamente hecho añadimos las patatas que previamente habíamos frito. Siempre será mejor dorarlas antes de agregarlas al bacalao. Dejamos 5 minutos al fuego para que se impregnen los sabores y listo para disfrutar.

PIMIENTOS RELLENOS DE MERLUZA

Los he rellenado de merluza para incluir en la lista algún plato con pescado que no sean latillas típicas y el ajoarriero tan de aquí. Pero lo cierto es que podemos hacerlos con carne picada que son menos finos pero igual de deliciosos. La idea para poder llevar pimientos rellenos es:

- O dejarlos hecho de víspera

- O hacerlos un día que no estemos de resaca

Porque llevan bastante trabajo sobre todo para lo rápido que desaparecen después. Un truco es no rebozarlos. Siempre estarán más ricos rebozados pero si no nos sentimos con fuerzas la cuadrilla lo entenderá seguro. Importante llevar bien de pan para untar la salsa.

INGREDIENTES:

20 pimientos grandes

Para el relleno:

1/2 kg de merluza

1 dientes de ajo picados

75 g de cebolleta picada

50 g de pimiento verde picado

50 g de harina

500 ml de leche entera

50 g de tomate frito

1 chorrito de coñac

Aceite de oliva virgen extra

Para la salsa:

1 cebolleta bien picada

1 cucharada sopera de harina

1 pastilla de avecrem

2 cds. pulpa de pimiento choricero

1 vaso de vino blanco

500 ml de agua con sal

Harina y aceite de oliva virgen extra

ELABORACIÓN:

Sazonar la merluza y pocharla en una sartén con un poco de aceite. Reservar. En ese mismo aceite pochar el ajo con la cebolla y el pimiento verde. Sazonar. Añadir la harina y revolver para que se haga bien y no sepa a cruda luego. Agregar poco a poco la leche caliente para hacer la bechamel. Cocinar unos 10 minutos revolviendo y añadir el tomate. Añadir la merluza deshilachada y cocinar todo junto 5 minutos. Para la salsa: Tostar la cebolleta picada en aceite hasta que se dore. Añadir la harina, que se haga, después echar la pastilla de caldo y la pulpa choricera. Verter el vino blanco y dejar evaporar. Añadir el agua caliente (caldo si preferimos) y sazonar. Hervir 15 minutos y colar si queremos textura fina. Los pimientos los tendremos asados y limpios así que sólo tendremos que rellenarlos, rebozarlos y freírlos. Y los dejaremos hervir unos dos minutos en la salsa antes de servirlos.

LECHE FRITA

Tuvimos un debate en la redacción sobre si la leche frita es un plato típico de los toros y llegamos a la conclusión de que típico o no todos hemos visto alguna vez a alguien que llevaba de postre leche frita ¡y así se crean las tradiciones! Así que, por supuesto, que entra en la lista de Diez meriendas para llevar a los toros esta delicia que tiene como fin terminar de endulzar la tarde. Es importante un dato: Hay que llevar mucha cantidad porque la gente tiende a olvidarse del dulce y cuando abras el tupper te saldrán amigos por todas partes… Estáis avisados…

INGREDIENTES:

125 g de azúcar

100 g de harina

2 yemas de huevo

1/2 litro de leche

1/2 rama de canela

1 tira de cáscara de limón

Huevo batido para rebozar

Azúcar glass con canela molida

Aceite para freírlas

ELABORACIÓN:

En un cazo poner a hervir 250 ml de leche con la corteza de limón y la rama de canela. Mientras se hace, mezclamos en un bol las yemas con el azúcar y revolvemos. Añadimos después la harina y volvemos a revolver. Agregaremos también los 500 ml de leche fría. Y mezclamos todo. Poco a poco le añadiremos la leche hirviendo del cazo. Sin parar de revolver. Ponemos esta mezcla al fuego, temperatura media que hierva durante un par de minutos. Pasado este tiempo pasamos esta mezcla a una fuente rectangular que habremos untado en mantequilla. Lo perfecto sería que la crema tuviera un grosor de 2 centímetros. Dejamos enfriar. Cuando esté fría cortamos en cuadraditos. Los pasamos por huevo y los freímos en aceite muy caliente. Presentación: Los ponemos en una fuente y espolvoreamos con azúcar glass y canela. La fuente que sea de usar y tirar que todos sabemos que no va a volver a casa…

SORBETE DE MOJITO

Como te toque una tarde de sol, de sol de las de verdad, de sol de estar cercano a la deshidratación, de estar deseando que te mojen entero porque un poco más y no lo cuentas, entonces desearás tener uno de estos a mano. Litros y litros de este manjar líquido que además de refrescarte te emborracha ¡lo tiene todo! Y además es que está delicioso… Si con la leche frita te salen amigos por todas partes con este sorbete te saldrán hermanos. Saldrás a hombros de la plaza. Lo único a tener en cuenta es que cuanto más apures la hora de hacerlo, mejor, para que tampoco esté el helado completamente deshecho. Para que esté en ese momento cremoso en el que se puede beber pero no está separado el helado del alcohol. ¡Y a disfrutar cada sorbo!

INGREDIENTES:

1000 ml. De helado de limón

12 hojas de menta

Una copa de ron

Azúcar al gusto

ELABORACIÓN: