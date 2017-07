¿A cuánto late el corazón cuando se canta una jota a San Fermín?

Actualizada 07/07/2017 a las 17:56

7 de julio. 10.40 horas. Plaza del Concejo. San Fermín ha iniciado su paseo tradicional por las calles engalanadas de Pamplona para recibir el cariño de sus vecinos. No muy lejos de allí, María Teresa Barón Olaverri espera subida al pequeño escenario instalado en la plaza de Concejo la llegada del copatrón de Navarra.

Lleva cantando a San Fermín 40 años pero confiesa estar igual de nerviosa que la primera vez."Cada año digo que el año que viene no voy a poder venir, pero bueno.. voy", relata. Esta pamplonesa de 80 años forma parte de la coral que cada 7 de julio dedica la jota al Glorioso San Fermín y este año ha querido compartir la emoción y los nervios que siente con todos los pamplonicas.

El pulsómetro marca 100 pulsaciones por minuto y todavía quedan 5 minutos para que San Fermín haga su aparición. Junto a ella, la gente empieza a agolparse en una concurrida plaza del Concejo mientras Barón responde a los medios y comenta con sus compañeras los detalles del repertorio. "Me suelo poner más nerviosa dos minutos antes y empiezo a cantar muy emocionada, pero luego me relajo", afirma.

Dicho y hecho. El pulsómetro se dispara a las 126 pulsaciones por minuto cuando San Fermín hace su aparición. Y llega su 'momentico' particular. "Los he vivido con mucha emoción, como todos los años. He estado muy a gusto", confiesa minutos después.

El pulso normal para una mujer de más de 70 años en reposo oscila entre 78 y 106. Ella termina la jota con una media de 113 pulsaciones por minuto y con una gran sonrisa. "Ha sido muy bonito", comenta todavía desde el escenario de la plaza. Tras 40 años transmitiendo su emoción por San Fermín a través de la música, este año se ha estrenado con su pulso, y lo ha conseguido.