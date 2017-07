Actualizada 06/07/2017 a las 13:19

"Pamplonesas, pamploneses, iruindarrak, ¡viva San Fermín, gora San Fermín!". La voz de la voluntaria de DYA Paula Remírez, acompañada de la vicepresidenta de la entidad, María Calado, ha sido la encargada de anunciar las fiestas antes de prender la mecha del Chupinazo de los Sanfermines de 2017. Remírez llevaba anotados en su faja los nombres de numerosos voluntarios de DYA, que este año cumple su 40º aniversario. "He querido que estuvieran conmigo", ha confesado.

Además, ha relatado instantes después de lanzar el chupinazo que ha "mantenido la calma" en el momento de salir al balcón: "Ese ha sido mi momentico, hemos disfrutado del momento, y eso no se puede ni explicar".

Tras ello, ha explicado que vivirá de manera "muy especial" las fiestas, aunque mañana estará en el dispositivo del encierro. "Hay tiempo para dar a otros y para disfrutar".

Por su parte, María Calado se ha mostrado también "emocionada" y ha indicado que "todos los voluntarios están aquí arriba en el balcón". "Los voluntarios están súper emocionados, están venga mandarnos mensajes de que ellos también están aquí arriba", ha destacado.

Además, la voluntaria de DYA ha manifestado que "desde el día anterior tienes el cosquilleo, te vas haciendo a la idea y estás intentando procesar toda la información, pero van saliendo los nervios". "Estos Sanfermines van a ser inolvidables", ha subrayado, para afirmar que compaginará la fiesta con su labor en la DYA.

Nacidas en Pamplona ambas, con ellas son 12 las mujeres que a lo largo de la historia han tenido el honor de dar inicio a las fiestas.

La DYA había sido elegida por los ciudadanos para lanzar el cohete anunciador de las fiestas, tras conseguir el 74,2 por ciento de los votos en el proceso participativo organizado por el Ayuntamiento de Pamplona. La entidad cuenta con 700 voluntarios, 300 de ellos activos que realizan su labor en protección civil, no solo en la carretera sino también en el rescate subacuáticos y de montaña, y en la prestación de ayuda social y la cooperación internacional.

En la plaza, miles de personas celebran ya el inicio de 9 días de fiesta ininterrumpida. Todas ellas han entrado, una por una pasando por el control de la Policía Municipal, como media de seguridad excepcional este año. "Hemos querido reforzar esa medida de seguridad a través del vaciado de la Plaza para un mejor control", ha explicado el concejal de Seguridad Ciudadana, Aritz Romeo.

CHUPINAZO CON IKURRIÑA

El inicio de las fiestas ha contado con la presencia de la ikurriña en la fachada del Ayuntamiento junto a las cuatro banderas oficiales. Operarios municipales la han izado veinte minutos antes del lanzamiento del Chupinazo en el quinto mástil habilitado esta misma mañana. El alcalde ha justificado esta decisión por un informe de los servicios jurídicos del Consistorio que ha sido facilitado a los medios a las 11.40h y que considera que “tras la aprobación de la Ley Foral 3/2017 (que derogaba la anterior Ley de Símbolos) y conforme a la misma y a la Ley 39/1981, se ajusta a derecho colocar la ikurriña durante el chupinazo; izada en un mástil, ondeando junto con las banderas de Navarra, la de Pamplona y la europea, debiendo en todo caso colocar la bandera española en lugar destacado, visible y de honor, como exigen los artículos 3.1 y 6 de la Ley 39/1981”. El primer edil ya anunció en las últimas semanas que de una u otra forma la ikurriña estaría en el Ayuntamiento el 6 de julio.

Es la segunda vez que el Gobierno municipal que preside Joseba Asiron (EH Bildu) coloca la bandera del País Vasco en el inicio de las fiestas de San Fermín. Fue en el año 2015, mientras que en 2016 en la fachada se dejó un quinto mástil vacío.

SIN LEY QUE REGULE LA BANDERA

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra impulsaron y aprobaron la derogación de la ley foral de Símbolos que regulaba el uso de la bandera, el escudo y el Himno de Navarra. Su iniciativa fue aprobada por el pleno del Parlamento el pasado 30 de marzo, con el voto a favor de los cuatro grupos, que suman 26 de 50 parlamentarios, y el rechazo de la oposición, los 24 parlamentarios de UPN, PSN y PP.

El cuatripartito no planteó una propuesta legal alternativa. Y el Gobierno de Uxue Barkos optó por no realizar informe jurídico previo alguno sobre la iniciativa que eliminó la ley. A petición del Parlamento, sí elaboró un informe el Consejo de Navarra, cuyas conclusiones fueron conocidas por todos los grupos de la Cámara dos días antes del pleno en el que se aprobó derogar la norma. El informe era claro al concluir que ese paso no avalaría colocar la ikurriña y sí podía generar “incertidumbre jurídica”.

También realizó un informe la Abogacía del Estado, advirtiendo que la derogación no permitiría “en ningún caso ni de ninguna manera” que se pudieran colocar en las instituciones navarras banderas no oficiales. “No se produce ningún vacío legal”, recalcó.