Actualizada 06/07/2017 a las 09:37

Instituciones y ciudadanos repiten una y otra vez que Pamplona no es una 'ciudad sin ley' en Sanfermines. Sin embargo, algunos visitantes creen que se puede hacer lo que se quiera durante nueve días. Te contamos qué supuestas tradiciones están en realidad prohibidas y qué no es aconsejable hacer si quieres integrarte de verdad en la fiesta.

-Tirarse de la fuente de Navarrería. Algunos creen que es una tradición pamplonesa, pero nada más lejos de la realidad. El Ayuntamiento lo prohíbe y es una práctica muy peligrosa. Sin embargo, decenas de extranjeros acuden todos los años convencidos por agencias de viajes de sus países que lo ofertan como una experiencia imprescindible y atractiva. Se supone que las personas que están alrededor de la fuente recogen a quien se tira, pero más de una vez el resultado ha sido un traslado al hospital y una paraplejia o tetraplejia.

-Dormir en las murallas. Los establecimientos hoteleros se llenan en Sanfermines, por lo que algunas personas optan por descansar en la calle. Pero echarse una cabezada sobre una superficie tan estrecha como la muralla no es una buena opción, ya que es muy fácil caerse. Casi todos los años aparecen noticias de personas que han fallecido o han tenido que ser trasladadas al hospital por este percance.

-Correr el encierro borracho y con una cámara de fotos o de vídeo. El Ayuntamiento de Pamplona publica todos los años las normas y prohibiciones de la carrera con sus sanciones correspondientes. Algunas infracciones graves, sancionadas con multa de 751 a 1.500 euros, son acudir en estado de embriaguez o bajo los efectos de las drogas y utilizar dispositivos de grabación de imagen o sonido en el recorrido. Puedes consultar el reglamento completo aquí.

-Vestir con prendas de otros colores que no sean blanco y rojo. La indumentaria típica, cuyo uso se popularizó en la década de los sesenta, es ropa blanca con un pañuelo y faja rojos. No es recomendable vestir prendas muy elegantes ni a las que se tenga mucho aprecio, sobre todo si la idea es acudir al Chupinazo o ver la corrida de toros en la zona de sol, pues las posibilidades de que la ropa acabe manchada son muy altas. Además, es mejor no llevar sandalias para evitar clavarse cristales.

-Sentarse en el tendido de sol de la plaza de toros queriendo prestar atención a la corrida. En el coso pamplonés, el ambiente en los tendidos de sol y sombra es muy distinto. Las personas que van a disfrutar del espectáculo taurino propiamente dicho se sientan en la zona que está en sombra y siguen la corrida con atención y en silencio. Las peñas y otras personas que prefieren vivir el bullicio festivo están en los tendidos de sol, donde las entradas son más baratas. Allí la gente canta, bebe para refrescarse y toma la merienda. Es recomendable llevar un gorro al ser una zona donde pega el sol.