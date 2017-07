05/07/2017 a las 22:00

A veces me da un pelín de miedo pensar lo rápido que pasan los días, las semanas y los meses… Parece que fue ayer cuando estábamos dando la bienvenida al 2017 y sólo quedan quince días para que empiecen los San Fermines. El sábado pasado mientras callejeaba por el centro (por "lo viejo" como decís aquí) me di cuenta de que ya se respira ese ambiente de nerviosismo e ilusión presanferminero, seguro que sabéis de lo que os estoy hablando...

Algunas de vosotras ya estaréis poniendo a punto la ropa para estas fiestas. El viernes pasado mientras cenaba con una amiga me puso al día de todas las "camis" blancas que se había cogido para San Fermín, y como no, entonces me di cuenta de que no queda nada para vestir con el uniforme rojiblanco. Siempre he sido de las de "última hora" para estas cosas, me defiendo bien trabajando bajo presión jajaja. Para que este año no me pille el toro (nunca mejor dicho) ya me he puesto a buscar inspiración de posibles modelitos para esas fechas.

Hoy comparto con vosotras algunos de los looks que más me han gustado. He dejado a un lado el mítico look de pantalón y camiseta blanca, faja roja y pañuelo por el que tod@s optamos para salir de fiesta. Muchas veces escogemos prendas viejas para estos casos (están condenadas a volver a casa hechas un cuadro). Sin embargo, las siguientes propuestas son perfectas para ir a trabajar o para cualquier tipo de plan que queramos hacer fuera del ambiente festivo que se vive por "lo viejo".

Principalmente tenemos tres opciones a la hora de crear nuestros looks para San Fermín.

1. Uno, optar por un look todo en blanco y añadir algún detalle rojo con los accesorios. A mí personalmente me encanta la opción de shorts o minifalda con blusa blanca o un LWD (Little White Dress) ¡siempre funcionan!

2. Dos, un look bicolor con prendas monocromo en blanco y rojo. Es otra de las opciones más fáciles para reciclar prendas que podemos usar a diario.

3. Tres, escoger prendas estampadas rojiblancas. En este caso podéis optar por vestidos de rayas o flores y combinarlos con sandalias o zapatillas. Esta última opción de zapatillas blancas es una de mis favoritas.

¿Qué tipo de look son vuestros favoritos? Espero que las propuestas de hoy os sirvan de inspiración. Ánimo con los últimos preparativos, ¡Estafeta ya huele a toro!