El tiempo respetará el Chupinazo y el sol acompañará al inicio de las fiestas

05/07/2017 a las 23:19

Este jueves 6 de julio se espera un día con nubes medias y altas que se combinarán con momentos de sol, según el meteorólogo Enrique Pérez de Eulate En principio no se espera lluvia, habiendo una probabilidad muy baja por la tarde de algún chubasco. La temperatura máxima rondará los 31 grados y el viento será del sureste flojo.

Para los almuerzos de la mañana se espera calor con una temperatura rondando los 25 grados y sin lluvia. En el Chupinazo se rondarán los 27 grados con nubes medias y altas combinándose con sol. El viento durante el inicio de los Sanfermines 2017 será flojo del sureste o estará en calma y la humedad rondará el 20-35 por cientio. En la primera colección de fuegos artificiales por la noche se espera un temperatura alta rondando los 25 grados o por encima y el viento, en calma. No se espera lluvia.

Para el viernes día 7, hasta pasado el mediodía tendremos ambiente soleado en la capital foral con escasa o nula nubosidad. Por la tarde aumentará la nubosidad, siendo probable entonces y por la noche algún chubasco o tormenta. La probabilidad es mayor que en el día 6. La temperatura máxima rondará los 33 grados, con clara sensación de bochorno. La mínima será alta y rondará los 20 grados. El viento soplará variable flojo. En el primer encierro de las fiestas no se espera lluvia y la temperatura rondará los 22-23 grados, con viento en calma y cielo poco nuboso o despejado. La procesión de San Fermín, entre las 10:30 y las 14.00 horas, transcurrirá con ambiente soleado y escasa o nula nubosidad. No se espera lluvia. La temperatura oscilará entre 25 y 31 grados y el viento no será molestia y soplará muy flojo o estará en calma.

El sábado día 8 esperamos un día revuelto en Pamplona. Se esperan cielos con nubes, aunque también podrán abrirse algunos claros momentáneos. En cualquier momento del día podrá darse algún chubasco o tormenta, siendo menos probable la lluvia al final de la tarde y por la noche. La temperatura máxima rondará los 26 grados y el viento soplará muy flojo o en calma, aumentando un poco en intensidad y siendo de norte a lo largo de la tarde.

El domingo 9 de julio el día podría comenzar con nubes sobre Pamplona, aunque con el paso del día irán a menos y el sol se dejará ver. No se esperan precipitaciones. La temperatura máxima rondará los 25 grados. El viento del norte flojo, soplando un poco más intenso por la tarde.

Para el resto de fiestas, desde el lunes 10 hasta el viernes 14 no se espera que tengamos calor. Es bastante probable que la lluvia no aparezca en los últimos cuatro días de fiestas. El lunes hay probabilidad de que pueda llover.