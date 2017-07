Presentada la IV edición del Concurso Fotográfico de San Fermín 2017

Actualizada 04/07/2017 a las 13:08

Diario de Navarra y Banco Santander han presentado hoy la cuarta edición del Concurso de Fotografía de San Fermín que un año más premiará las mejores imágenes de las fiestas. Un jurado escogerá los ganadores de los tres primeros galardones, que obtendrán un premio en metálico de 1.000, 500 y 300 euros respectivamente, y el público podrá elegir su imagen favorita a través de una votación popular que se realizará en la web concursos.diariodenavarra.es/fotografiasanfermin2017, cuyo ganador obtendrá 500 euros.

En el acto de presentación de este certamen, que ha tenido lugar en la dirección territorial del Banco Santander en la plaza del Castillo, han participado Virgilio Sagüés, presidente del Consejo de Administración del Grupo La Información; Alfonso Sánchez, director comercial de Aragón, Navarra y La Rioja de Santander España; y José Ignacio Roldán, director de Comunicación del Grupo La Información.

Este año, en respuesta a una petición solicitada en ediciones anteriores por los participantes, el plazo de recepción de fotografías se ha ampliado, comienza con el chupinazo, el día 6 de julio, y finalizará el 8 de agosto. Para animar a la participación y promocionar el concurso, un año más se han instalado seis grandes lonas en tres de las fachadas del edificio del Banco Santander, con las cuatro imágenes ganadoras de la edición del año pasado y con la publicidad del concurso en castellano e inglés. Además, las fotografías finalistas del concurso de 2016 ya adornan las ventanas de la entidad financiera tiene a pie de calle para que todos los pamploneses y visitantes puedan disfrutar de ellas.

Como novedad de este año, y para premiar a las personas que participan en la votación popular, se sortearán entre todas ellas varios lotes de vino y un pack de productos de Ferrari.

Bases del concurso

Cada participante puede presentar hasta tres fotografías, que deben ser originales y estar realizadas en Pamplona durante las fiestas de San Fermín. Los organizadores se reservan el derecho de aceptar las obras según se ajusten o no a la temática planteada y a unos criterios mínimos de calidad técnica y de respeto a las personas. Los trabajos presentados no pueden haber sido publicados previamente en revistas, periódicos o libros impresos u on line ni haber sido objeto de ningún otro premio fotográfico.

El envío de fotografías se realizará a través de la web http://concursos.diariodenavarra.es/fotografiasanfermin2017, tras rellenar un formulario de registro. Si ya se ha participado en la edición anterior del concurso o está registrado en DN+, el usuario y la contraseña son las mismas así que no es necesario volver a darse de alta en la web. En esa misma dirección será donde, entre el 14 de agosto y el 14 de septiembre, se publicarán todas las fotografías presentadas al concurso y se podrá votar para elegir a la ganadora del Premio Votación Popular.

De forma paralela a esta votación, el jurado escogerá entre las imágenes presentadas a las 20 finalistas, que se expondrán durante los meses de agosto y septiembre en las ventanas del Banco Santander y que en 2018 servirán para promocionar la siguiente edición de este certamen.

La entrega de premios del Concurso de Fotografía San Fermín 2017 será durante el mes de septiembre, en una fecha cercana a San Fermín Chiquito pero todavía sin confirmar.