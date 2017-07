El 'París 365' invita a colaborar en Sanfermines en el comedor solidario

Actualizada 03/07/2017 a las 10:12

El comedor social 'París 365', que durante el año ofrece comidas a los más desfavorecidos, abrirá durante estos Sanfermines el establecimiento para el público en general, un servicio que el pasado año le reportó 18.300 euros "esenciales" para acometer los proyectos de la Fundación Gizakia Herritar.

Así lo han señalado sus responsables en una nota en la que invitan a la ciudadanía a colaborar con el proyecto en estas fiestas, y revelan que con los 18.300 euros de beneficio neto que el comedor social Paris 365 obtuvo durante los Sanfermines de 2016 se pagó el coste de 5.083 menús de los 38.596 que la entidad sirvió el año pasado a 389 personas diferentes durante todo el curso.

Esto supone, el 13,2 por ciento de los menús servidos, indican los responsables de la Fundación, que además del Comedor París 365 tienen otras iniciativas como la despensa solidaria, las viviendas, la ludoteca, el Txoko Txiki y los programas de emprendimientos sociales.

El local del comedor, ubicado en la calle San Lorenzo 31 del Casco Viejo de Pamplona, permanecerá abierto desde las 8:00 de la mañana hasta las 2:00 o 3:00 de la madrugada, y ofrecerá una "amplia oferta gastronómica y cultural con el fin de que todos los que se acerquen disfruten al máximo de la fiesta", como lo demuestra que en los Sanfermines 2016 se sirvieron un total de 1.722 comidas, cenas y almuerzos.

Sus responsables hacen un llamamiento a todas aquellas personas que quieran colaborar atendiendo el servicio de bar y restaurante de forma voluntaria durante estas fechas, y recuerdan que el año pasado hubo un total de 121 voluntarios y voluntarias que reforzaron al personal contratado durante las fiestas en 350 turnos de barra, cocina y comedor.

En la misma nota, informan sobre la evolución de algunos de sus recursos durante el 2017, y señalan que "si bien se empieza a notar los efectos de la ampliación de la protección social con la nueva Renta Garantizada, todavía hay personas que están sin cobertura social o que requieren del apoyo en alimentación o vivienda para poder hacer frente a sus necesidades básicas".

En 2017, se ha priorizado en el Comedor Solidario la atención a personas que además de requerir una alimentación saludable, necesitan de un lugar para evitar la soledad y el aislamiento.

Así, de enero a mayo, el Comedor solidario París 365 ha compartido 19.997 comidas y cenas y 7.003 desayunos con 157 personas diferentes. De ellas, 112 eran personas solas, y destaca la situación de las personas adultas, de las que el 36,5 % en algún momento no percibía ningún tipo de ingreso. También señalan que el 41 % de las personas solas atendidas tiene 50 años o más.

En los primeros meses del año, han incrementado la atención a las familias a través de la despensa Solidaria, atendiendo a 85 familias (el 55 % monomarentales), que suman 327 miembros, de los cuales el 57 % son menores de edad, cifra destacable ya que en todo el 2016 atendieron en este recurso a 89 familias diferentes.

La presencia de familias en los recursos del París 365, también es importante en el programa de alojamiento temporal "París Etxea". En 2017, de las 27 personas alojadas, un 37 % correspondía a familias con menores a cargo.

Como es habitual, este verano también continuaran con los campamentos urbanos que realizarán durante 7 semanas, y a los que acudirán alrededor de 40 niños y niñas, provenientes principalmente de las familias que atienden en los diferentes recursos del París 365.