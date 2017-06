Actualizada 28/06/2017 a las 07:37

Pamplona tendrá una pequeña parte de la India en sus Sanfermines. Por tercer año consecutivo, la fundación Vicente Ferrer venderá más de mil pañuelicos solidarios confeccionados y bordados por mujeres discapacitadas del país asiático. En total son doce los establecimientos que se han querido sumar esta vez a la campaña sin ánimo de lucro que, por primer año, ha contado con la ayuda del Ensanche Área Comercial para difundir la causa.

Aquí puede adquirirse por 3,50 € el pañuelico solidario:

1 Cash Converters. C/ Paulino Caballero, 26.

2 Colchonería Gorricho. C/ Tafalla, 26 bis.

3 El Corte Inglés. C/ Estella, 9.

4 Estética Vita. C/ Monjardín frente, 7.

5 Farmacia Berraondo López. Av. Barañáin, 20.

6 Fideltronic. C/ Francisco Bergamín, 37.

7 La fille des fleurs. C/ Paulino Caballero, 1.

8 Massada Pamplona. C/ Navarro Villoslada, 15.

9 Rosa Palo. C/ Tafalla, 21.

10 Tipi. Av. Carlos III, 13.

11 Turosol Centro de Bronceado. C/ Sangüesa, 22.

12 Hevia Chávarri Auditores-Asesores. Av. Carlos III, 63.



Con la compra de estos pañuelos, se pretende aportar un grano de arena a la mejora de las condiciones laborales y, sobre todo, de la dignidad humana en las que viven las mujeres indias que, por tener una discapacidad, se encuentran discriminadas. Una discriminación que no solo la sufren por parte de la sociedad. También dentro de sus propias familias.



En este sentido, Vicente Ferrer acoge a 300 mujeres a las que les aporta un trabajo digno en sus seis talleres de la ciudad india de Anantapur: de costura, textil, de papel reciclado, de papel maché, de yute y de bisutería. “La fundación les da formación y un trabajo con el que obtienen un salario. Con el propio hecho de tener unos ingresos, hacen que se ganen el respeto y la consideración por parte de sus familiares y del entorno”, relata Marián García García, responsable de la delegación de Navarra, La Rioja y Aragón de esta institución no gubernamental.



Ella misma ha sido testigo de lo que cuenta. En uno de sus viajes a la India, asegura que se sobrecogió cuando una de esas mujeres le transmitió que desde que comenzó a trabajar en los talleres y ganaba un sueldo, su familia la había empezado a llamar por su nombre.



Con el Pañuelico solidario se pretende acercar la India a Navarra y “unir la fiesta de San Fermín y el alcance que esta tiene con el taller de textil y bordados de la fundación”, apunta Marián García.



Fue en 2015 cuando decidieron comenzar el proyecto. En ese año, confeccionaron 3.000 pañuelos rojos. De ese total, entre 2015 y 2016 se vendieron unas 1.800 unidades en los tres comercios que los distribuían. Son prendas compuestas de tela de algodón con la silueta del santo bordada en hilo dorado, que ahora podrán adquirirse por 3,50 euros en doce lugares del centro de Pamplona. La iniciativa se enmarca dentro del comercio justo y todo el dinero que se recaude se reinvertirá en esos talleres.



Este año pretenden agotar los 1.200 pañuelos restantes para que el próximo año vuelvan a confeccionar más. “Queremos que el Pañuelico solidario permanezca en Pamplona como una tradición”, señala García.