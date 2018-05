El artículo del parlamentario Koldo Martínez Urionabarrenetxea publicado el pasado día 15 es un completo muestrario de las falsedades que contiene el relato con el que los impulsores de la Comisión de Investigación han venido tergiversando lo sucedido en Caja Navarra en el periodo 2002-2012.

Debo, no obstante, reconocer y celebrar que, tras las sucesivas resoluciones de diversos juzgados y tribunales, incluido el Tribunal Supremo, ya no me acusan de delitos societarios, ni de co

✖ Contenido exclusivo para suscriptores de DN + Para disfrutar sin límites de todo el contenido de Diario de Navarra debes estar suscrito. Suscríbete

Tengo una suscripción » Suscríbete a DN+ y disfrutarás de... Nueva publicación diaria interactiva para Tablet

Acceso a todos los contenidos exclusivos de www.diariodenavarra.es

Nueva App Móvil , alertas, boletines, podcast y contenidos exclusivos multiplataforma

Todas las ventajas del Club del Suscriptor

Selección DN+