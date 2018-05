Fuego, brillo y, al final, espectáculo

12/05/2018 a las 06:00

No puedo explicar con palabras cómo es Eurovisión en directo, pero lo voy a intentar. El jueves viví la semifinal desde la misma pista del Altice Arena y, una vez más, concluí que este espectáculo no se parece a ningún otro. Dicho esto, empecemos por el principio: el fuego. A la vista de la cantidad de cables, andamios, poleas y cámaras que recorren el techo del estadio de un lado a otro, uno no entiende cómo es posible que ni una sola llamarada calcine algo. Eso, por no nombrar el g

✖ Contenido exclusivo para suscriptores de DN + Para disfrutar sin límites de todo el contenido de Diario de Navarra debes estar suscrito. Suscríbete

Tengo una suscripción » Suscríbete a DN+ y disfrutarás de... Nueva publicación diaria interactiva para Tablet

Acceso a todos los contenidos exclusivos de www.diariodenavarra.es

Nueva App Móvil , alertas, boletines, podcast y contenidos exclusivos multiplataforma

Todas las ventajas del Club del Suscriptor

Etiquetas Eurovisión

Selección DN+