07/05/2018 a las 06:00

En relación con el artículo “Los procesos inquisitoriales (¿morales?)”, que el portavoz parlamentario de Geroa Bai, Koldo Martínez Urionabarrenetxea, publicó en “Diario de Navarra” el pasado viernes, y en el que en varias ocasiones se me alude personalmente, deseo hacer las siguientes puntualizaciones: 1.-No es cierto que yo pactara con UPN las preguntas que el Sr. Zarraluqui me formuló durante mi comparecencia ante la Comisión de Investigación. Antes de esa comparecencia, me

✖ Contenido exclusivo para suscriptores de DN + Para disfrutar sin límites de todo el contenido de Diario de Navarra debes estar suscrito. Suscríbete

Tengo una suscripción » Suscríbete a DN+ y disfrutarás de... Nueva publicación diaria interactiva para Tablet

Acceso a todos los contenidos exclusivos de www.diariodenavarra.es

Nueva App Móvil , alertas, boletines, podcast y contenidos exclusivos multiplataforma

Todas las ventajas del Club del Suscriptor

Etiquetas Enrique Goñi

Selección DN+