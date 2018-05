04/05/2018 a las 06:00

Si me tuviese que dejar adoptar por una madre televisiva yo pediría que fuese por Ruth Fisher, la sin par matriarca del clan de A dos metros bajo tierra, uno de los mejores personajes vistos en las series de nuestro tiempo. Aquella se liberaba -en el fondo, no en la forma- tras la muerte de su marido y comenzaba a experimentar nuevas emociones. No me puedo imaginar lo que sería vivir en una funeraria pero no me importaría probar una temporada si a cambio conozco de cerca a la madre de Nate, David y Claire.



El domingo se celebra el día de la madre que nos parió y toca rendir tributo por estos lares a las madres que nos alumbraron, pero en las series, que son muchas y variadas. Puestos a escoger a las más terribles posiblemente la lista la tendría que encabezar Cersei Lannister, a la que, todo sea dicho de paso, no le quedan motivos para hacer fiesta este domingo. A no ser que se atenga a lo que lleva en el vientre, que ya veremos si termina en buen destino. En 2019 resolveremos este tema. Hasta entonces siempre nos quedará el recuerdo de Nancy Botwin, la madre de Weeds que, tras enviudar, se dedica a vender hierba entre sus vecinos para sacar a su familia adelante. Así son las modernas madres coraje. O de Carrie Mathison (tenemos que hablar de la última temporada de Homeland, que consigue de nuevo enganchar), que el premio a la progenitora más correcta no se lo va a llevar. No recuerdo a una protagonista de serie a la que le estorbase más su retoño y que tuviese menor empatía con el hecho de ser madre. Sólo por este motivo merece haberse colado en este recordatorio. Cuando pienso en ‘malas madres’ es imposible no compadecerse de Leonard, que tuvo con lidiar con el vacío de la doctora Beverly Hofstadter en Big Bang Theory, o de la descendencia de Peggy Bundy, de Matrimonio con hijos, más pendiente de sus trapos y del maquillaje que de las necesidades de estos. Qué complicado es ser madre, cuánto nos quejamos de la que nos ha tocado a cada uno y qué poco agradecemos no haber caído en manos peores. Menos mal que las series nos ponen en perspectiva.

Etiquetas Mikel Labastida

Selección DN+