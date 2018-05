01/05/2018 a las 06:00

A través de la cuenta de Twitter @MujeresRTVE se ha iniciado una campaña para denunciar las prácticas que se acometen en nuestra televisión pública. ‘Así se manipula en TVE’ es el hastag con el que han comenzado a poner de manifiesto la manera en que “se tergiversa la información”. Detrás de la cuenta se encuentran trabajadoras del ente que ofrecen testimonios sobre un modo de actuar en la redacción que “socava la calidad e independencia informativa”. Aseguran que no quieren ser cómplices y animan a espectadores, oyentes y usuarios a que aporten ejemplos de manipulación. La iniciativa se une a otra emprendida por toda la plantilla, entre los que están, por supuesto, los rostros que suelen aparecen en pantalla. El viernes los periodistas llevaban por vestuario ropa de luto. Así pudimos ver a profesionales como Lara Síscar, Gemma Martín o Silvia Laplana, entre muchos otros, aparecer con atuendo oscuro. Es una estampa que se va a repetir.



Periodistas como Almudena Ariza o Mara Torres explicaron que a partir de ahora todos los viernes mantendrán el luto “para defender RTVE”. En todos los emplazamientos del canal se están repitiendo protestas. María Escario mostraba estos días una imagen de los periodistas con los brazos en alto. “Es importante que la sociedad sepa que los trabajadores de @rtve estamos luchando por defender eso por lo que nos pagan, el servicio público. Y no vamos a callarnos”, reclamaba. Es la reacción al bloqueo del PP a la renovación del presidente y el consejo de administración de la cadena pública. La situación parece insostenible y muchos trabajadores han decidido gritar basta. Estamos leyendo cómo se evita dar en directo comparecencias de relevancia en La 1, el modo en que se censuran reportajes que puedan resultar incómodos al gobierno y se incentivan otros con mensajes positivos, o la marginación a la que se ven sometidos veteranos de la casa con criterio, a quienes se les aparta por pretender llevar a cabo noticias no dirigidas por nadie. La no respuesta a esta iniciativa resultará sonrojante.

