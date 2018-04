Diez años de la Cartera de Servicios Sociales

14/04/2018 a las 06:00

El próximo mes de junio se cumplen diez años desde que el Gobierno de Navarra aprobó en 2008 la Cartera de Servicios Sociales, en cuya elaboración participé activamente como directora general de Asuntos Sociales.



Esta Cartera, que surge como desarrollo de la Ley Foral de Servicios Sociales que había visto la luz 18 meses antes, recogía, por vez primera, el conjunto de servicios y prestaciones dirigidos a la ciudadanía navarra más vulnerable: personas dependientes, personas con discapacidad o con enfermedad mental, mayores, personas en situación de exclusión social, menores y jóvenes con dificultades y víctimas de violencia de género.



En total, 140 servicios y prestaciones, 90 de las cuales pasaban a ser exigibles por los usuarios como derecho subjetivo. Como consecuencia de ello, conceder una plaza residencial, una ayuda para cuidados en el entorno familiar o una ayuda económica para el apoyo a la integración familiar o social, por ejemplo, dejaban de depender del presupuesto existente o de la voluntad política de cada momento para pasar a tener que concederse obligatoriamente si se cumplían los requisitos marcados en esa Cartera, hubiera o no hubiera disponibilidad presupuestaria en ese momento.



La aprobación de la Cartera de Servicios Sociales supuso una gran apuesta del Gobierno de UPN por los servicios sociales, que perdían de esa forma y definitivamente su carácter de “beneficencia” y “caridad” heredado de la época preconstitucional y se convertían en el cuarto pilar del Estado del Bienestar, junto con la salud, la educación y la seguridad social. Hay que recordar que en 2006, además de la citada Ley Foral de Servicios Sociales, se había aprobado la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, dos leyes pioneras y determinantes para conseguir este objetivo, la primera de ellas a nivel foral y la segunda a nivel nacional.



La Ley Foral de Servicios Sociales y la Cartera se convirtieron así en la muestra del progresismo y el compromiso que ha caracterizado a Navarra en materia de políticas sociales con gobiernos anteriores.



Diez años después es momento de recordar de nuevo ese compromiso que se ha demostrado importantísimo, porque aunque es evidente que no se puede decir que la grave crisis económica que sobrevino después no afectara a la calidad e intensidad de las prestaciones que se ofrecían, también lo es que la Cartera protegió el derecho de las personas a los servicios sociales, implicando que ya no hubiera marcha atrás. Por eso, tras esa crisis hoy los ciudadanos y ciudadanas de Navarra seguimos contando con 90 prestaciones y servicios garantizados por Ley para el caso de que nuestra situación personal y familiar haga que requiramos de los servicios sociales.



Quedan por supuesto muchos retos por delante, el primero de ellos que el actual Gobierno de Navarra continúe con el trabajo realizado por los ejecutivos anteriores, se ponga las pilas y apruebe, de una vez por todas, las modificaciones que la Cartera requiere ya de manera urgente, tanto por el paso del tiempo y la necesaria adaptación a los tiempos actuales, como por hechos como la incorporación de las personas con dependencia moderada al sistema. Algo, por cierto esto último, que no es mérito de este Gobierno, sino que es consecuencia de la aplicación de una Ley de ámbito estatal.



De hecho, esa incorporación de las personas con dependencia moderada se produjo en el segundo semestre de 2015, y la modificación de la Cartera para dar entrada a nuevos servicios para estas personas como los de habilitación y terapia ocupacional o de estimulación cognitiva se viene anunciando por el consejero Laparra desde entonces; pero más de dos años y medio después sigue sin ser una realidad.



También es este un buen momento, por la recuperación económica que se ha producido, para completar una tarea que no pudo ser por la crisis y que es muy demandada por las entidades sociales: convertir a los centros ocupacionales en prestación garantizada para acabar definitivamente con las listas de espera en el acceso a este recurso, fundamental en la vida de muchas personas con discapacidad, enfermedad mental o exclusión social severa.



Y también es un buen momento para reducir plazos en todo aquello que sea posible, teniendo en cuenta cuestiones como que las personas mayores dependientes muchas veces no pueden esperar 6 meses para acceder a las ayudas que les permitan seguir en su casa o para optar, cuando así lo deseen, a una plaza en una residencia o en un centro de día.



Modificar la Cartera, que es la garantía de nuestros derechos sociales, es una necesidad inaplazable. El carácter social de los gobiernos se demuestra con hechos, no con intenciones o palabras.



Marta Álvarez Alonso es técnico jurídico del Gobierno de Navarra y ex directora general de Asuntos Sociales

Selección DN+