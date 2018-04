05/04/2018 a las 06:00

La noticia ha pasado desapercibida, pero resulta un paso decisivo en el anhelo de convertir la Unión Europea en un espacio único digital. Desde el pasado 1 de abril, los usuarios de plataformas como Movistar Plus, HBO, Netflix y Spotify pueden disfrutar de sus contenidos sin tener que abrir una suscripción en cada país. Ya sea por motivos de trabajo, vacaciones o cambio de residencia, es posible operar con nuestra aplicación favorita sin ningún tipo de restricción y sin la obligación de tener una cuenta en el estado donde se esté. El 2020 se adivina en el horizonte como la fecha definitiva del mercado único digital. El pasado 2 de marzo, el Parlamento Europeo cerraba un acuerdo preliminar sobre la futura gestión del espectro radioeléctrico en la UE en torno al futuro 5G. El pacto, que se encuadra en el marco de las negociaciones del Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, pretende impulsar la inversión de las operadoras. Solo queda que el acuerdo sea ratificado por los Gobiernos de los distintos países y por el conjunto de la eurocámara. Somos y nos sentimos más europeos desde que desapareció el roaming y ya no tenemos que apagar el tráfico de datos en nuestro móvil al cruzar la frontera ante el temor de una factura disparatada. La disponibilidad transfronteriza de los contenidos no va acompañada, sin embargo, de la desaparición del geobloqueo. Esto significa que, por ejemplo, el catálogo de Netflix seguirá siendo diferente en cada país, porque en Italia o Francia pueden tener adquiridos los derechos sobre unas películas y series y en España no. Y es que los contenidos protegidos por derechos de autor quedaron excluidos de esta regulación, permitiendo que las plataformas pueden continuar bloqueando sus catálogos en cada país europeo. Otra pega es que las emisiones gratuitas on line que ofrecen canales como la BBC no están obligadas a seguir esta norma. Los británicos, por el Brexit, solo se podrán beneficiar del mercado digital único por un año. El resto de europeos podremos viajar con nuestra música y series a cualquier rincón, eso sí, siempre que haya wifi.

Etiquetas Mikel Labastida

Selección DN+