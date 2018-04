Ser adultos es una proeza

04/04/2018 a las 06:00

Desde que hace unos años, tras la emisión de la inolvidable Gilda en el coloquio posterior de un reconocido programa televisivo uno de los “expertos críticos de cine” apuntaba a la relación de homosexualidad entre los dos protagonistas masculinos, ya nada me asombra de los “pseudopsicoanálisis” que hoy en día han llegado a ser virales. Me refiero a la relación homosexual de los muñecos Epi y Blas, a la cual un amigo irónicamente me comentó que ahora entendía aquello de arriba-

✖ Contenido exclusivo para suscriptores de DN + Para disfrutar sin límites de todo el contenido de Diario de Navarra debes estar suscrito. Suscríbete

Tengo una suscripción » Suscríbete a DN+ y disfrutarás de... Nueva publicación diaria interactiva para Tablet

Acceso a todos los contenidos exclusivos de www.diariodenavarra.es

Nueva App Móvil , alertas, boletines, podcast y contenidos exclusivos multiplataforma

Todas las ventajas del Club del Suscriptor

Selección DN+