Tiberio y las obejas

20/03/2018 a las 06:00

El emperador Tiberio (42 a C-37 d C) tuvo clara la idea de que a las ovejas se les esquila pero no se las mata. Si obtienes lana y leche generas riqueza, pero a la que le pasas el filo del cuchillo por el garganchón te la comes en guiso y se acabó lo que se daba. Fue por tanto un personaje exigente con los recaudadores de impuestos, quienes debían obtener el dinero con puntualidad pero sin que el rebaño quedase diezmado. El que mejor hizo la tarea fue Herodes el Grande, por eso promocionó

✖ Contenido exclusivo para suscriptores de DN + Para disfrutar sin límites de todo el contenido de Diario de Navarra debes estar suscrito. Suscríbete

Tengo una suscripción » Suscríbete a DN+ y disfrutarás de... Nueva publicación diaria interactiva para Tablet

Acceso a todos los contenidos exclusivos de www.diariodenavarra.es

Nueva App Móvil , alertas, boletines, podcast y contenidos exclusivos multiplataforma

Todas las ventajas del Club del Suscriptor

Selección DN+