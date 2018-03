Todos nosotros

17/03/2018 a las 06:00

Los poetas y otros náufragos han dicho siempre eso de que es hermoso dudar entre dos caminos y escoger el doloroso. Lo malo es ahora, donde no hay nada que elegir que no nos lleve al mismo sitio del que partimos. La última jornada para el legislativo sólo ha sido negra si no anunciara las que vendrán. El Gobierno de Rajoy está lleno de curvas y no se trata de enmendarle la plana. Cada español se siente depositario de su verdad y la custodia tan celosamente que no desea compartirla con los

✖ Contenido exclusivo para suscriptores de DN + Para disfrutar sin límites de todo el contenido de Diario de Navarra debes estar suscrito. Suscríbete

Tengo una suscripción » Suscríbete a DN+ y disfrutarás de... Nueva publicación diaria interactiva para Tablet

Acceso a todos los contenidos exclusivos de www.diariodenavarra.es

Nueva App Móvil , alertas, boletines, podcast y contenidos exclusivos multiplataforma

Todas las ventajas del Club del Suscriptor

Selección DN+