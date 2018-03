Actualizada 17/03/2018 a las 21:17

Hay muchos cabos sueltos, y eso no tiene sentido. Si están ahí, una de dos: o los pusieron para ocupar su función, cumplir su cometido de fenecer, cosa que no practican, o no hacía falta su presencia, en cuyo caso, ¿qué hacen ahí? O, mejor, ¿qué no hacen ahí?

Y son excesivos. Si sólo con unas docenas ya se nos venía encima un gran problema, ¿qué decir de esta abundante exageración de cabos sueltos? Baste pensar en el ingente montón de sucedidos cotidianos e inacabados, des

✖ Contenido exclusivo para suscriptores de DN + Para disfrutar sin límites de todo el contenido de Diario de Navarra debes estar suscrito. Suscríbete

Tengo una suscripción » Suscríbete a DN+ y disfrutarás de... Nueva publicación diaria interactiva para Tablet

Acceso a todos los contenidos exclusivos de www.diariodenavarra.es

Nueva App Móvil , alertas, boletines, podcast y contenidos exclusivos multiplataforma

Todas las ventajas del Club del Suscriptor

Selección DN+