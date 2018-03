13/03/2018 a las 06:00

Hace unas semanas, el responsable de comunicación de CCOO (Joseba Eceolaza) publicó un artículo titulado “Ante el futuro laboral”, donde argumentaba que CCOO había forjado su autoridad moral en la pelea por la democracia y contra el franquismo. No obstante, según el articulista, esos códigos que funcionaron hace 40 años ya no legitiman la acción sindical de CCOO, y por eso “es preciso repensar el sindicalismo”. Desde luego, lo que funcionó hace 40 años no tiene por qué func

✖ Contenido exclusivo para suscriptores de DN + Para disfrutar sin límites de todo el contenido de Diario de Navarra debes estar suscrito. Suscríbete

Tengo una suscripción » Suscríbete a DN+ y disfrutarás de... Nueva publicación diaria interactiva para Tablet

Acceso a todos los contenidos exclusivos de www.diariodenavarra.es

Nueva App Móvil , alertas, boletines, podcast y contenidos exclusivos multiplataforma

Todas las ventajas del Club del Suscriptor

Selección DN+