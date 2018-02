Peleas de dioses y otras peleas

27/02/2018 a las 06:00

Leo siempre con interés lo que escribe Jesús Mª Osés, Catedrático de Sociología. Me ayuda a pensar y suelo estar de acuerdo con él. He leído con interés su artículo sobre “Peleas de dioses” del 23 de febrero y me ha ayudado a pensar, pero hay tres cosas en las que no estoy de acuerdo. La primera es que invita al Gobierno de Navarra a asumir la dirección ideológica de la educación, decidiendo lo que es enseñable o no, lo que es científico o no, y lo que es común a todos o

✖ Contenido exclusivo para suscriptores de DN + Para disfrutar sin límites de todo el contenido de Diario de Navarra debes estar suscrito. Suscríbete

Tengo una suscripción » Suscríbete a DN+ y disfrutarás de... Nueva publicación diaria interactiva para Tablet

Acceso a todos los contenidos exclusivos de www.diariodenavarra.es

Nueva App Móvil , alertas, boletines, podcast y contenidos exclusivos multiplataforma

Todas las ventajas del Club del Suscriptor

Etiquetas Educación

Selección DN+