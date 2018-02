25/02/2018 a las 06:00

Cuando resta poco más de un año para las elecciones forales, a quienes buscaban asaltar el cielo se les ha abierto el suelo bajo sus pies y se han precipitado a un infierno de pugnas cainitas contra sí mismos. Como no hay peor ciego que el que no quiere ver, el máximo responsable de Podemos Navarra, Eduardo Santos, asegura no percibir que en su formación haya una ruptura. Menos mal. Que su partido “no está partido por la mitad” y que el problema se circunscribe a cuatro parlamentarios

✖ Contenido exclusivo para suscriptores de DN + Para disfrutar sin límites de todo el contenido de Diario de Navarra debes estar suscrito. Suscríbete

Tengo una suscripción » Suscríbete a DN+ y disfrutarás de... Nueva publicación diaria interactiva para Tablet

Acceso a todos los contenidos exclusivos de www.diariodenavarra.es

Nueva App Móvil , alertas, boletines, podcast y contenidos exclusivos multiplataforma

Todas las ventajas del Club del Suscriptor

Selección DN+