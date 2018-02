Topor y sopor

10/02/2018 a las 06:00

A Marcela Topor, la mujer de Puigdemont, le han dado un espacio de entrevistas en la nueva cadena de la Diputación de Barcelona. Los que quieren acabar con las diputaciones pueden apuntarse esto. Antes había presentado un programa en El Punt Avui Televisió, cadena que impulsó el diario donde trabajó Puigdemont. Pilar Rahola se ha agarrado como una lapa a TV3. Esta semana se ha estrenado en 'Tot es mou', el nuevo magacín de tarde. Tiene una sección diaria que se llama 'Hola, Rahola!'. Raffaella Carrá te daba dinero si cogías el teléfono y le decías "Hola, Rafaella". Esta sólo da la tabarra. Por un lado, Topor. Por el otro, Sopor.

Alba Carrillo se ha incorporado también a 'Mujeres y hombres y viceversa' como "opinionista" (juro que están escribiendo esto, en italiano, no siendo nosotros nada de eso). Alba Carrillo resulta más interesante en su sosería. Por lo menos no está toda la semana en la tele, como Rahola en TV3. Los únicos días que no aparece son los viernes y los domingos; el sábado va a 'Preguntes freqüents', el programa de El Terrat al que Cayetana Álvarez de Toledo mandó una carta diciéndoles que no iba, que TV3 es "una máquina sectaria de destrucción del discrepante". La presentadora de 'Tot es mou', Helena García Melero, está de acuerdo con todo lo que opina Rahola. Sobre el exilio, sobre los presos políticos, sobre la fuerte convicción pacifista y democrática de los ‘Jordis’… Leyó y enseñó Rahola una carta de Jordi Cuixart del 21 de diciembre que acababa con "Paz, amor, justicia y libertad. Sin miedo, con toda la esperanza". Presentadora y colaboradora estrella también estaban de acuerdo sobre las azafatas de la F-1. "Es un espectáculo de vergüenza" (esto vino tras la pregunta de una espectadora, porque hay consultorio). Abogaban por que también se suprimieran las paragüeras en el Mundial de Motociclismo. Pilar Rahola, con un venerable aspecto entre Paquita Salas y José Luis López Vázquez en Mi querida señorita, es la Revilla del independentismo. A mí me resultan igual de pelmas, pero deben de tener su público. Topor, no sé.

