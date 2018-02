Actualizada 10/02/2018 a las 22:59

Me propuse cambiar el rumbo y dedicarme a hacer méritos en favor de los demás, no caer en la tentación egoísta de pensar sólo en mí, bien que acuciado por esa imposición del Estado que me ha obligado a renegar de mis obligaciones laborales. Y así, quise ser coherente con mi propósito filantrópico desde el comienzo, de manera que invertí mis primeros esfuerzos en levantarme tarde. Tenía mis razones, todas fruto de la reflexión. Una de ellas es que la capacidad de mi cerebro puede aguantar -como la batería del móvil-, el día completo a buen rendimiento…, siempre que no madrugue demasiado, y no es cuestión de abusar hasta agostarlo. O agotarlo, no sé.

Tampoco quería molestar haciendo el zascandil por la casa, aunque esa determinación supusiera enfrentarme a mi primer reto. Sí, porque, a determinadas edades, el cuerpo no necesita dormir las mismas horas que de joven, y permanecer en la cama se convierte en un sacrificio. Incluso aunque estés solo. En cualquier caso, aquella prolongación de sábana y manta me dio tiempo a pensar en cómo iba a encarar mi futuro.

Digamos, entonces, que la mañana se me fue rápidamente. Eso es lo que te asegura levantarse sobre la una (pm). Curiosamente, no le hice ascos a la comida, lo cual derriba ese mito falso de que es necesario hacer ejercicio para extraer placer al acto de nutrirse. Cierto, se me echó en cara mi falta de colaboración mañanera, pero ya le dije a mi mujer que me encontraba inmerso en pleno proceso de cambio y que había decidido no acaparar el protagonismo de la casa e iba ir reduciéndolo, en general, para dar más oportunidades al resto de la humanidad. Dudo si me entendió, pero deduje por su cara que había llegado el momento de airearse.

No era jornada de siesta, imposible después de haber apurado la noche hasta la mitad del día, de manera que me acerqué hasta la plaza, donde solía agruparme con otros vecinos en idéntica situación a la mía, para criticar a los ausentes y al gobierno, dos fijos del programa.

De camino, me abordó un FDB, siglas inglesas (falso mendigo digital), apostado en la puerta de una iglesia; dejó de hablar por el smartphone para hacerlo conmigo. En realidad, fue una corta conversación. Me pidió y le di. Un consejo, eso le di. Conozco una ETT en la que podrían ocuparlo en cuestión de horas. Trabaja, le aconsejé, te vendrá bien. Me perdonó la vida, siguió a lo suyo con el móvil y recuperó su conversación interrumpida. Démosle tiempo.

En la plaza, llevaríamos solucionando el planeta poco más de una hora cuando apareció Berto, un ex compañero de trabajo que ahora andaba metido en tareas de voluntariado urbano y que venía dispuesto a enredarme. Me dijo que, precisamente hoy, iba con un grupo empático (no veas cómo se ha puesto de moda la empatía) a borrar unas pintadas incívicas que habían plasmado con espray su nieto y sus amigos en una pared cercana. Y que contaba conmigo para ayudarlo. No, le dije, no voy a ir, es mejor que tu nieto y el resto de grafistas hagan el trabajo, porque así valorarán de primera mano el coste de ser incívico. Recibirán así una excelente lección, o sea, es por su bien. Se fue mosqueado, sobre todo porque nadie de los presentes quiso secundar su propuesta de suplirme.

Como teníamos mucho quórum, no nos faltaron temas. Echamos mano de la oposición, cada cual de la suya -algunos la encontraron sin salir de casa-, para seguir con nuestro despelleje, al que ya contribuí desde la crítica constructiva. Y también nos metimos con varios circulantes que pasaban cerca de nuestro banco: tipos con greñas, con rastras, pelones, municipales con aires de generales, personajes variopintos, algún colgado del móvil, colgados de estar colgados…; vamos, lo normal.

Sonó mi teléfono portátil. Era mi nuera, a ver si me quedaba con el crío, que iba a ir a por unos muebles suecos a un almacén muy conocido. Ya, para sueca, ella. Me tiene bastante asombrado esta pareja, porque yo al chico lo quiero, pero me siento un usurpador de su cariño con las maniobras generosas de endosármelo cada dos por tres. Mira, le aclaré, me pillas en pleno proceso de mutación, que lo del rey de la metamorfosis va a quedarse en un chiste, así que no, no puedo cuidar al niño porque es vuestro, os lo merecéis más que nadie y corremos el riesgo de provocar un desarraigo, ya iré un día a comer a vuestra casa y lo veo. ¡Hala, a disfrutarlo!

Colgué rápido, comenzaba a cogerle gusto a ser un tipo nuevo. Era duro, cierto, pero compensaba hacer las cosas por el bien de los demás. Sin embargo, algo ha fallado, noto que en mi entorno más íntimo no se muestran tan entusiasmados como yo y me miran torvamente. No importa, me sobra tiempo para darles hasta que lo entiendan.



Yo, con Kafka a muerte.

Selección DN+