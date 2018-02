08/02/2018 a las 06:00

Después de ver varias actuaciones en TVE de nuestra Amaia-Amaya Romero, me he entretenido en ver varios vídeos de su trabajo musical en OT, incluida una emotiva entrevista con sus padres por Skype. Canciones de todo tipo, más ejercicios de piano y guitarra. Y hasta una jota lírica y brava. Qué frescura juvenil. Qué creatividad festival. Qué maravilla de creatura.

***

Desde mis años de actividad política, siguen enviándome, gratis et amore, dos revistas muy importantes, y

Etiquetas Amaia Romero

