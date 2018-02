05/02/2018 a las 06:00

Ha contado Movistar que el estreno de 'La Peste' ha sido un rotundo éxito de audiencia para la plataforma, puesto que ha superado en un 40% el anterior récord, que fue el estreno en verano de la séptima temporada de 'Juego de tronos'. No dan datos exactos pero habrá que creerles y alegrarse por ellos. Y por nosotros, porque eso impulsará al canal a seguir apostando por la ficción y a destinar grandes partidas de presupuesto para realizarlas.

Tengo la sensación de que 'La Peste' no gustará a todo el mundo pero dudo que alguien no pueda valorar sus virtudes totales como producto, por la forma en que se ha escrito, se ha ambientado y se ha rodado. Yo fui de los que me sorprendí bastante cuando un director como Alberto Rodríguez anunció que preparaba una serie ambientada en la Sevilla de siglo XVI. Quizá esperaba de él algo más parecido a 'La isla mínima' o 'Grupo 7', dos de sus trabajos más celebrados.

Hay que ver 'La Peste' para entender las razones por las que el realizador quiso contar esa historia y el modo en que entronca con el resto de su filmografía. Porque la apuesta de Movistar, pese a desarrollarse en un momento histórico completamente diferente al actual, no deja de hablar del presente, de los grandes problemas con lo que tenemos que lidiar en la sociedad: el abuso de poder, la corrupción, la inmoralidad de algunos gobernantes. Y ahí los guionistas han estado soberbios al haber ideado a personajes que varios siglos después somos capaces de reconocer e identificar perfectamente.

Rodríguez ha rendido homenaje a Sevilla, pero también la ha utilizado para construir un enorme tablero de juego. Conoce la ciudad y sabe explotarla y emplearla como su historia precisa. De este modo presenta a los protagonistas, dispuestos a hacer lo que sea para conseguir sus intereses. Sálvese quien pueda. Qué vigente sigue estando esta expresión.

Quedan muchas pestes por contar. Y necesitamos a la ficción española para que las narre. Debemos felicitarnos y celebrar todos los éxitos en este ámbito, porque servirá para que continúe creciendo y mejorando un género que tanto nos gusta.

Selección DN+