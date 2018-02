03/02/2018 a las 06:00

La estadística es una herramienta indispensable en el mundo de la economía. Pero no tiene alma. Habla de cifras. Lo que no hace es retratar a las personas ni sus dramas. Pero es insustituible para medir realidades más allá del entusiasmo del político de turno. Debiera ser un intento por objetivar la realidad. Eso sí, como es tan golosa, la estadística es campo abonado también para la manipulación partidaria en la vida política. Y también, a veces, produce sorpresas que no encajan con

✖ Contenido exclusivo para suscriptores de DN + Para disfrutar sin límites de todo el contenido de Diario de Navarra debes estar suscrito. Suscríbete

Tengo una suscripción » Suscríbete a DN+ y disfrutarás de... Nueva publicación diaria interactiva para Tablet

Acceso a todos los contenidos exclusivos de www.diariodenavarra.es

Nueva App Móvil , alertas, boletines, podcast y contenidos exclusivos multiplataforma

Todas las ventajas del Club del Suscriptor

Etiquetas Miguel Ángel Riezu

Selección DN+