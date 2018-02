Jefes y salchichas

Actualizada 03/02/2018 a las 00:01

No he pegado ojo en toda la noche y ni siquiera es por algo importante. Me operaron hace poco, quemaron mi coche, perdí a un amigo, pero no es esto lo que me quita el sueño. Yo he venido aquí a hablar de mi jefe. Mi jefe es un capullo. Así funciono. Así de mal. Cuando ocurre una desgracia, uno piensa que nunca volverá a molestarse por cosas nimias, por una mancha de aceite en el pantalón. Y no es así. Uno vuelve a preocuparse teniendo en cuenta además, que el pantalón estaba recién pl

✖ Contenido exclusivo para suscriptores de DN + Para disfrutar sin límites de todo el contenido de Diario de Navarra debes estar suscrito. Suscríbete

Tengo una suscripción » Suscríbete a DN+ y disfrutarás de... Nueva publicación diaria interactiva para Tablet

Acceso a todos los contenidos exclusivos de www.diariodenavarra.es

Nueva App Móvil , alertas, boletines, podcast y contenidos exclusivos multiplataforma

Todas las ventajas del Club del Suscriptor

Etiquetas Isabel González

Selección DN+