22/01/2018 a las 06:00

Todo no va a ser hablar de Cataluña, la financiación de las autonomías y cosas por el estilo, que al final aburren. Los ciudadanos de a pie tenemos nuestros “problemillas” que quizá con una buena gestión se podrían solucionar, puesto que lo otro no hay quien lo arregle. El pasado 26 de noviembre quise ir al concierto en Baluarte de Jazzy Leap y JL Band con música de Cole Porter. Traté de comprar las entradas por Internet, pero me escandalicé cuando vi que me cobraban 2,5 euros po

✖ Contenido exclusivo para suscriptores de DN + Para disfrutar sin límites de todo el contenido de Diario de Navarra debes estar suscrito. Suscríbete

Tengo una suscripción » Suscríbete a DN+ y disfrutarás de... Nueva publicación diaria interactiva para Tablet

Acceso a todos los contenidos exclusivos de www.diariodenavarra.es

Nueva App Móvil , alertas, boletines, podcast y contenidos exclusivos multiplataforma

Todas las ventajas del Club del Suscriptor

Selección DN+