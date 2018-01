15/01/2018 a las 06:00

El mundo se prepara para vivir sin 'Mujeres y hombres y viceversa'. 'La clave' aguantó nueve años en TVE; 'Cesta y puntos' duró cinco; 'Con las manos en la masa' se mantuvo seis, '¿Qué apostamos?' resistió siete. El programa de Emma García lleva diez años nada menos. Son los clásicos televisivos de hoy en día. Suspiren. Los tronistas (no confundir con los seguidores de 'Juego de tronos', estos son los pretendientes que acuden al espacio de Telecinco a buscar ligue) dan síntomas de desgaste. Los espectadores les dan la espalda. Y eso que cuando puntualmente la cadena de Mediaset ha suspendido su emisión por razones de actualidad sus seguidores han montado en cólera. Al parecer los fans acérrimos cada vez son menos y la emisora ha decidido trasladar el 'dating' a Cuatro, ese canal que es como una agencia matrimonial. Se pasan el día buscando parejas en granjas, restaurantes y viceversa. Emma García se va a sentir como en casa. Luján y Sobera, los celestinos de la emisora, la recibirán con los brazos abiertos.

Salvemos 'Hombres y mujeres y viceversa'. ¿Qué será de nosotros sin esas parejas que se enamoraban locamente los lunes y se desenamoraban los viernes? ¿Cómo podremos aguantar sin esos candidatos que lo mismo buscaban novia en este espacio que novio en 'First Dates'? ¿De dónde sacarán a los concursantes para que acudan a la próxima edición de 'Supervivientes'? "Voy a morir virgen analmente", comentó un día Oriana, una participante. Una impactante declaración -no hay duda- que nos interesa a todos. "A lo mejor el primer día que yo entré dije: 'Esta tía está para pegarle dos polvos'", confesó Rafa Mora, otro de los célebres personajes nacidos de este formato. "Me gustaría ser feo por un instante", lamentó en otra ocasión. Testimonios de calado, eso sí.

Ojalá Emma encuentre su hueco en Cuatro. Por el bien del amor que siempre ha de triunfar. Ana Rosa, por cierto, ocupará su franja. No sabemos si incorporará contenidos más románticos para esas horas, para que el público no eche de menos a las mujeres y hombres. Siempre se van los mejores. Ay.

